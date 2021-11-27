新华社北京11月27日电 综合新华社驻外记者报道：一些国家近日报告了新冠病毒新型变异毒株B.1.1.529，世界卫生组织26日将其列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。为防范这一新型毒株入境和扩散，多国对非洲南部地区的航班和旅客实施入境限制，并升级防控措施。

加拿大政府26日宣布，从当天开始禁止在过去14天内到过非洲南部7国的外国人进入加拿大，并禁止这7个国家的航班进入加拿大。这7个国家包括南非、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托和斯威士兰。

加拿大卫生部长让-伊夫·杜克洛宣布了五项防控新变异毒株的措施：禁止在过去14天内到过这7国的所有外国人入境；过去14天所有从这7国抵达加拿大的人都必须立即自我隔离并接受病毒检测；从这7国返回的加拿大国民和永久居民在抵达时必须接受检测和隔离，并在隔离的第8天再一次接受检测；经停其他国家回加拿大的国民和永久居民必须在经停国接受检测；加拿大外交部将发布一项旅行警告，建议所有加拿大人避免前往非洲南部。

欧盟26日决定启动“紧急刹车”机制，暂停往返上述非洲南部7国的航班。

欧盟委员会主席冯德莱恩当天发表声明说，变异毒株可能会在几个月内传遍全世界。欧委会向欧盟各成员国提议，暂停欧盟与非洲南部7国以及其他有感染病例的国家之间的旅行。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚26日晚在社交媒体证实，欧盟国家代表当天下午召开紧急会议，同意启动“紧急刹车”机制。

比利时卫生大臣弗兰克·范登布鲁克26日证实，该国确诊一例新型变异毒株感染者。这位确诊者有国外旅行史，11日到比利时，22日新冠病毒检测呈阳性。尽管这位确诊者并没有到过非洲南部地区，但当天比利时首相德克罗在全国协商委员会会议后宣布，比利时将很快按照欧盟委员会的建议，停飞往返非洲南部地区的航班。

比利时全国协商委员会当天公布的新措施包括：关闭夜总会和舞厅；餐馆、酒吧、咖啡馆每日停止营业的时间提前至23时；禁止在家中以外的室内私人聚会；每周4天居家办公的实施截止日期从12月12日延长至19日；体育比赛可在室内举行，但不能有观众等。

以色列卫生部26日也宣布该国发现首例新型变异毒株感染者以及两名疑似感染者。以色列政府当天召开紧急会议，宣布非洲中部和南部地区所有国家为“红色区域”，禁止来自这些国家的人员入境，该决定立刻生效。上周已经从这些国家回国的以色列人，要立刻开始在酒店进行为期14天的隔离。

以总理贝内特表示，这种变异毒株“非常令人担心”，以色列“在进入紧急状态的边缘”，所有人都要严阵以待。另据《耶路撒冷邮报》26日报道，以色列可能会关闭该国唯一的国际机场本·古里安机场，禁止外国人入境。

欧洲疾控中心26日发布评估报告说，根据现有基因数据，新的变异毒株风险为“高”，它拥有新冠大流行以来检测到的数量最多的变异，由于它可能大大降低疫苗的有效性，增加重复感染的风险，因而引起人们严重关切。

欧洲疾控中心主任安德烈娅·阿蒙说，人们对于这种变异毒株的传播性、疫苗的保护力、重复感染的风险等仍不清楚，现阶段必须积极主动地采取预防措施以争取时间。阿蒙建议，首先必须缩小免疫力差距；第二应考虑为所有成年人提供加强针；第三要加强实施非药物干预措施，包括戴口罩、远程办公、减少使用公共交通、确保室内通风以及卫生措施等。

澳大利亚卫生部长格雷格·亨特27日宣布，澳政府将实施额外的边境安全措施，其中包括暂停来自9个非洲国家的航班。“暂停令”预计持续14天。新的安全措施还规定，如果不是澳公民或永久居民，在过去14天到过这些国家的人将暂时不能入境。（参与记者：潘革平、吕迎旭、尚昊、李骥志、林浩、李保东、岳东兴、白旭）

(责编：赵欣悦、刘军涛)