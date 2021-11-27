人民网讯 据新西兰媒体Newshub报道，新西兰滑雪板运动员佐伊（Zoi Sadowski-Synnott）正在为参加北京冬奥会而紧张准备。佐伊2001年出生，在2017年至2021年间曾代表新西兰在国际赛事上斩获多个奖牌，并在2018年韩国平昌冬奥会上获得跳台滑雪铜牌。她表示非常希望在未来的北京冬奥会上夺取金牌。

佐伊对Newshub说，现在她遇到的困难是，由于新西兰冬季少雪和新冠疫情的封锁，导致她为北京冬奥会的准备工作延迟了几个月。但是这位20岁的年轻人相信自己可以克服这些困难。

“自从参加平昌奥运会以来，我有了更多的经验。”她告诉Newshub记者。在平昌冬奥会之后，她在冬季极限运动会（X Games）上共赢得五枚奖牌，其中两枚是金牌，另外还获得了两次FIS滑板世界锦标赛的冠军。加之2018 年平昌冬奥会上获得的铜牌，这些让她有了在北京冬奥会上冲击金牌的雄心。

Newshub报道称，虽然佐伊有冲击北京冬奥会金牌的雄心，但这位年轻人头脑却非常冷静。“对我来说，赛场表现要比结果更重要。”她补充道。“我当然想赢得金牌，但这不仅仅是为了成就，重要的是为结果拼搏的过程。”

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