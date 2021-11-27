人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新西兰滑雪板运动员正积极备战北京冬奥会

2021年11月27日14:44 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 据新西兰媒体Newshub报道，新西兰滑雪板运动员佐伊（Zoi Sadowski-Synnott）正在为参加北京冬奥会而紧张准备。佐伊2001年出生，在2017年至2021年间曾代表新西兰在国际赛事上斩获多个奖牌，并在2018年韩国平昌冬奥会上获得跳台滑雪铜牌。她表示非常希望在未来的北京冬奥会上夺取金牌。

佐伊对Newshub说，现在她遇到的困难是，由于新西兰冬季少雪和新冠疫情的封锁，导致她为北京冬奥会的准备工作延迟了几个月。但是这位20岁的年轻人相信自己可以克服这些困难。

“自从参加平昌奥运会以来，我有了更多的经验。”她告诉Newshub记者。在平昌冬奥会之后，她在冬季极限运动会（X Games）上共赢得五枚奖牌，其中两枚是金牌，另外还获得了两次FIS滑板世界锦标赛的冠军。加之2018 年平昌冬奥会上获得的铜牌，这些让她有了在北京冬奥会上冲击金牌的雄心。

Newshub报道称，虽然佐伊有冲击北京冬奥会金牌的雄心，但这位年轻人头脑却非常冷静。“对我来说，赛场表现要比结果更重要。”她补充道。“我当然想赢得金牌，但这不仅仅是为了成就，重要的是为结果拼搏的过程。”

(责编：艾雯、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部