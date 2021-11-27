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“中国发展的世界意义”线上论坛在马来西亚举行

2021年11月27日12:14 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡11月27日电（记者朱炜）由马来西亚中国友好协会主办的“中国发展的世界意义”论坛26日以线上方式举行。与会的多位马来西亚人士表示，中国的发展对于马来西亚、东盟乃至世界均具有重要意义。

马中友协会长马吉德在致辞中说，中国已经是地区和全球经济增长的引擎，马来西亚和东盟均从中获益。中国成功发展的意义不仅在于共享繁荣，更重要的是为地区和世界和平作出贡献。

吉隆坡世界贸易中心集团执行董事依莫希占·易卜拉欣表示，马中之间的贸易和投资关系已成为地区典范，秉持着和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，马中两国必将在世界舞台上扩大合作。“我也相信，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）于2022年1月1日开始生效，中国和马来西亚的经济增长将被注入强大动力。”

此外，与会中方专家围绕中共十九届六中全会精神和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，介绍了中国共产党的百年成就、发展经验以及为世界和平与稳定作出的贡献。

(责编：赵欣悦、刘军涛)

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