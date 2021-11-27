新华社维也纳11月26日电 国际原子能机构理事会26日讨论美英澳核潜艇合作问题。中国和俄罗斯代表发言表明反对三国核潜艇合作的严正立场。

当天，国际原子能机构理事会按照中方所建议新设议题，首次专门讨论了“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》（NPT）各方面的问题”。

会后，中国常驻维也纳联合国代表王群和俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫举行联合记者招待会，回答媒体提问，认为美英澳三国核潜艇合作危及国际防扩散机制、全球战略平衡与稳定以及战后国际安全秩序。

乌里扬诺夫表示，美英澳核潜艇合作加剧地区紧张局势，推升军备竞赛风险，俄罗斯对此深表关切。目前美国核潜艇均使用武器级高浓铀，如三国核潜艇合作继续推进，澳大利亚将获得大批武器级核材料，这将严重冲击国际核不扩散体系。

乌里扬诺夫表示，美英澳核潜艇合作不仅违反全面保障监督协定相关准则，也将对《新削减战略武器条约》、无核武器区建设造成严重消极影响。美英澳对国际社会隐瞒核潜艇合作进展，极其不透明，必须及时通报有关情况。

王群强调，今年9月，美英澳三国宣布建立三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作后，中国国务委员兼外长王毅明确指出三国此举对防扩散、地区安全及战略稳定等方面的“三大隐患”和“五重危害”，引起了国际社会广泛共鸣。三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然违背不搞新冷战的政策宣示，拉帮结伙炮制盎格鲁-撒克逊“小圈子”，将地缘私利置于国际团结之上，这是典型的冷战思维。此举将刺激地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，推高军事冲突风险。中方对此坚决反对。

王群指出，三国核潜艇合作隐患巨大、危害严重，从防扩散角度看，是赤裸裸的扩散行径。三国核潜艇合作的要害是美英这两个核武器国家向澳大利亚这个无核武器国家转让成吨的核武器材料，这显而易见违反NPT的目的和宗旨。三国迄今始终回避这一基本事实，甚至还试图混淆视听，完全是掩耳盗铃之举。三国核潜艇合作是国际原子能机构的保障监督安排的大麻烦，必须得到纠正。三国核潜艇合作一日不停止，国际安全一日不安宁。

王群说，此次理事会决定新设正式议题，专题讨论三国核潜艇合作相关问题，开启了政府间讨论进程，是朝着妥善解决该问题迈出的正确一步。这既反映出广大理事会成员国对此事的严重关切，也说明此事超出了机构秘书处现有授权范畴，必须由机构成员国通过政府间进程共同探讨并寻求解决方案。中方已经在此次理事会上建议成立所有成员国均可参加的特别委员会，继续就此问题进行深入讨论，并向机构理事会和大会提交报告。在各方达成共识前，三国不得开展核潜艇相关合作，机构秘书处也不得擅自与三国谈判针对美英澳核潜艇合作的保障监督安排。

中俄两国代表还一致表示，将密切跟踪三国核潜艇合作有关动向，共同维护并继续推动机构框架下已启动的有关政府间进程，与各方一道，以实际行动捍卫NPT的目的和宗旨，共同维护国际核不扩散体系，共同维护全球战略稳定和国际和平与安全。

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