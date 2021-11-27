人民网里约热内卢11月26日电 （记者吴杰）当地时间11月25日，在中国驻巴西大使杨万明和中国广核集团(以下简称“中广核”)副总经理李亦伦等嘉宾的见证之下，中广核巴西能源公司LDB风电扩建项目建成投产。

该项目位于巴西皮奥伊州，总装机容量8.28万千瓦，是中广核在巴西首个自主建设和管理的绿地风电项目，年发电量3.66亿度。位于巴伊亚州的TN风电项目也于当天开工，总装机容量18万千瓦，将于2023年6月投产，预计年发电量7.2亿度。

杨万明表示，近年来，中国对巴西清洁能源、智慧农业等领域投资占比快速上升。中方期待同巴方共同努力，打造更多高质量、可持续的合作项目，助力两国疫后复苏和绿色发展。

李亦伦表示，巴西可再生资源丰富，发展前景广阔。中广核将积极贯彻落实 “高标准、可持续、惠民生”的要求，继续加强在巴西清洁能源领域的投资，建设更多高标准可再生能源项目。

中广核巴西能源公司董事长张松林介绍说，目前在巴西有6个在运风电场、2个在运太阳能电场，装机容量达128.28万千瓦。中广核还将借鉴在巴西的发展经验，逐步开发智利等南美国家的清洁能源发电项目。

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