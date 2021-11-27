本报北京11月26日电 （记者季芳）26日，北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会在北京首钢园召开第二次驻华使节奥运情况介绍会，来自70余国约120位驻华使节、高级外交官及国家（地区）奥委会代表通过线上和线下方式参加了此次活动。

北京冬奥组委专职副主席兼秘书长韩子荣主持会议，北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东就北京冬奥会、冬残奥会筹办工作最新进展进行了通报，重点围绕场馆和基础设施、赛时运行、赛会服务、疫情防控、宣传推广和文化、可持续和遗产等方面进行介绍。

张建东表示，冬奥会筹办工作已进入全力冲刺关键时期，北京冬奥组委愿多方听取意见，会同中国政府有关部门，与各方继续精诚合作，加强与各国驻华使馆的密切沟通，为来华出席北京冬奥会的外国国家元首、政府首脑、王室成员和体育部长等国际贵宾提供良好的服务。

国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇在会上通过视频致辞，高度赞赏北京冬奥会、冬残奥会筹办工作，表示将与北京冬奥组委保持沟通合作，共同克服各种困难，确保北京冬奥会成功举办。

北京冬奥组委对外联络部、外交部礼宾司、公安部特勤局在会上分别介绍了国际贵宾有关接待政策并现场回答使节提问。外交部、公安部、安全部、中国残联等相关部门和北京冬奥组委有关业务领域负责人参加了会议。

挪威驻华大使白思娜在会后的采访中表示，冬季运动对挪威来讲非常重要，她非常期待北京冬奥会的举行。“挪威运动员正在全力备战北京冬奥会，期待他们届时的精彩表现。”同时她表示已经参观过一些北京冬奥会场馆，对于北京能够在冬奥会开赛时做好万全的准备非常有信心。“在延庆我还亲自体验了高山滑雪等项目，真的非常有趣。”

芬兰驻华大使孟蓝则表示芬兰国内普遍认为越野滑雪是他们的强势项目，芬兰民众对这个项目抱有比较高的期待，同时也期待看到芬兰运动员在其他项目上带给大家惊喜。

据了解，北京冬奥组委将在明年初举办最后一次驻华使节奥运情况介绍会。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 05 版）

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