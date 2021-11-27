本报北京11月26日电 （记者任皓宇）中共中央政治局常委、国务院副总理、中俄投资合作委员会中方主席韩正26日与俄罗斯第一副总理、委员会俄方主席别洛乌索夫通过视频方式共同主持中俄投资合作委员会第八次会议。

韩正表示，在两国元首战略引领下，中俄投资合作克服疫情不利影响，始终保持着良好发展态势，重点项目合作积极推进，合作领域不断拓展，呈现不少新亮点。中方愿同俄方一道，共同落实好两国元首重要共识，深入挖掘两国投资合作潜力，推动取得更多务实合作新成果，不断丰富中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵。

韩正就深化中俄投资合作提出五点建议。一是做好中俄投资合作顶层设计，系统谋划下一步投资合作的方向和领域，加紧修编新版《中俄投资合作规划纲要》。二是发挥两国产业各自优势，推动产业链供应链对接，进一步扩大投资合作。三是积极推进双方在绿色发展领域的合作，打造投资合作新增长点。四是加强地方合作，双方继续鼓励具有比较优势的地区，选择代表未来发展方向的重点产业开展合作，持续释放新动能。五是围绕市场主体需求，共同营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

别洛乌索夫表示，今年以来，俄中投资合作领域取得显著进展，重点项目进展顺利。俄方愿同中方共同努力，用好双边投资合作机制，落实好两国元首重要共识，推动两国投资领域务实合作提质升级，取得更多新成果。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 01 版）

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