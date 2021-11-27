11月26日晚，国务院总理李克强在北京人民大会堂出席第十三届亚欧首脑会议非正式会议并发表讲话，就国际和地区问题同各国领导人交换意见，会议以视频方式举行。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京11月26日电 （记者白阳）国务院总理李克强11月26日晚在人民大会堂出席第十三届亚欧首脑会议非正式会议并发表讲话，就国际和地区问题同各国领导人交换意见。柬埔寨首相洪森主持，会议以视频方式举行。

李克强表示，亚欧会议是亚欧之间规模最大的政府间论坛，53个成员人口占世界总人口近六成，经济总量占世界一半，贸易总量接近全球七成，在国际政治经济版图上有着重要影响。习近平主席提出，要在亚欧大陆架起一座友谊与合作之桥。当前亚欧国家共同面临应对疫情挑战和推动经济复苏的重要议题，既要有战胜困难的信心和勇气，也要坚持团结合作这一正确的途径和办法。要坚持自由贸易，保持全球产业链供应链稳定畅通。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）明年如期生效实施，将为地区经济复苏提供新的动力。

李克强指出，亚欧各国历史文化不同，发展道路各异，在一些问题上有不同看法是正常的，关键是坚持相互尊重、平等相待、求同存异。要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。在处理国际和地区热点问题时，要始终坚持多边主义，坚持政治解决大方向，坚持不干涉内政大原则，发挥好相关机制的作用，以符合实际的方式去推动解决。

李克强强调，相信经过亚欧各国共同努力，我们不仅能够有效推进疫情防控，而且能够更好实现经济复苏，维护亚欧以及世界的和平稳定与发展繁荣，造福亚欧和世界各国人民。

何立峰出席会议。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 01 版）

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