新华社北京11月26日电 外交部发言人华春莹26日宣布：国家主席习近平将于11月29日在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 01 版）

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