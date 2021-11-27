新华社北京11月26日电 11月26日，国家主席习近平同俄罗斯总统普京分别向中俄科技创新年闭幕式致贺信。

习近平指出，2020年8月中俄科技创新年开幕时，我和普京总统分别致信表示祝贺，寄予厚望。一年多来，中俄两国共同携手，克服新冠肺炎疫情不利影响，创造性实施千余项科技创新合作交流活动，积极推动两国在疫情防控、航空航天、核能、数字经济等领域取得一批丰硕合作成果，中俄联合科技创新基金成功启动，战略性大项目合作取得重要进展。实践证明，中俄两国科技创新合作潜力巨大、前景广阔。

习近平强调，中俄互为最大邻国，在当今国际政治、经济舞台上共同发挥着越来越重要的作用。双方要秉持世代友好、合作共赢理念，务实推进各领域交流合作，促进中俄关系向更高层次、更高质量、更高水平迈进，为建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体注入新动力。

普京在贺信中表示，在双方的共同努力下，俄中科技创新年成功举行，充分展示了两国在新时代全面战略协作伙伴关系框架下开展科技合作的重大意义。两年来，俄中科研工作者克服疫情带来的影响，落实了千余项科研活动。中方参与重离子超导同步加速器（NICA）大科学装置建设、双方成立俄中数学中心等成为其中最主要的合作成果。相信双方将继续秉持世代友好、合作共赢理念，为推进俄中全方位合作不断注入强劲动力。

中俄科技创新年当日闭幕。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 01 版）

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