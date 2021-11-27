新华社乌干达瓦基索11月26日电（记者张改萍）中国援非“万村通”乌干达项目竣工仪式26日在乌中部瓦基索区一村庄举行。中国驻乌干达大使张利忠、经商参赞蒋季青，乌信息通信技术部官员及村民代表出席竣工仪式。

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲1万个村庄接入卫星数字电视信号。

张利忠在仪式上说，“万村通”项目为乌干达村民打开了一扇从外界获取信息的窗口。通过卫星电视，村民们可以学习和掌握农业、科技、卫生等领域的知识和技能，学生们可以在新冠疫情下继续接受教育。

张利忠表示，“万村通”项目竣工，是中乌两国友好合作的又一见证。中乌将进一步加强在改善民生领域的合作，惠及两国和两国人民。他同时感谢乌干达政府、人民对发展与巩固中乌友谊的长期支持。

瓦基索区恩昆巴·本德格尔村村长塞缪尔·姆潘加对中国政府和负责项目实施的四达时代集团表示感谢。姆潘加呼吁村民保管好相关设备，以便大家能更好地享受数字卫星服务。

在当地一家社区医院的候诊区，记者看到带有中国援助标志的太阳能卫星电视机，患者正在观看新闻节目。该医院院长在接受记者采访时表示，通过数字电视服务，患者和护理人员能够及时跟进政府计划，了解最新政策，从而更好地遵守新冠疫情防控规定。

据中国援非“万村通”项目经理宋威介绍，乌干达“万村通”项目第一期和第二期分别于2018年7月和2021年8月启动，共选取900个村落，覆盖人口近百万。在项目实施过程中，四达时代集团培训了近2000名乌干达本地工程师，为项目运营和用户收看卫星数字电视提供技术支持。

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