新华社德黑兰11月26日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬26日说，伊朗将“怀着诚意”参加即将在奥地利首都维也纳重启的伊核谈判，希望能达成一份“良好且可核查”的协议。

据伊朗外交部网站发布的消息，阿卜杜拉希扬当天同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话，就伊核谈判交换意见。阿卜杜拉希扬说，如果其他方准备恢复履行伊朗核问题全面协议并解除对伊制裁，就有可能达成甚至立即达成一份良好的协议。

他说，尽管美国和欧洲国家违反伊核协议，伊朗仍将“怀着诚意”参加即将重启的伊核谈判，希望能达成一份“良好且可核查”的协议。重返伊核协议意味着“遵守其所有条款和内容”，西方国家必须以一种“新的、建设性的”方式参与新一轮谈判。

他表示，美国最近表态愿意重回伊核协议，却两次对伊朗部分个人和企业实施制裁，这是“自相矛盾、言行不一”的行径。美国必须让各方看到其彻底解除对伊制裁的决心和切实行动。美国必须就不再退出伊核协议作出“充分和认真的保证”。

博雷利通电话后在社交媒体上说，现在比以往任何时候都更迫切需要让伊核协议回到正轨。前方存在着一个“真正的可能性”，各方需采取务实态度、带着诚意，以迅速结束对所有悬而未决问题的讨论。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗和欧盟11月3日宣布，伊核谈判将于29日重启。

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