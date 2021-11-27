新华社明斯克11月26日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统卢卡申科26日与滞留在白俄罗斯与波兰边境的难民见面，并敦促欧盟尽快解决边境难民问题。

据白俄罗斯媒体报道，卢卡申科当天前往布鲁兹吉边境检查站附近的难民聚集区与难民见面。他在对难民发表讲话时呼吁德国尽快接收这些难民，称德国看守政府总理默克尔已同意有关接收难民的计划。卢卡申科还表示，难民的目的地是德国，希望波兰方面尽快让难民通行。

卢卡申科视察了难民临时居住的物流中心内部，检查了难民的居住条件以及食品分发和医疗救助等保障情况。他表示，目前已有1000余人返回伊拉克。对于愿意返回伊拉克的难民，白方会为他们前往机场提供保障。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白俄罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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