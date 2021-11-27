新华社莫斯科11月26日电（记者李奥）俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人26日在俄南部海滨城市索契就纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区问题举行三方会谈并发表联合声明。

据克里姆林宫26日发布的消息，在俄阿亚三国领导人签署纳卡地区停火声明一周年之际，阿总统阿利耶夫、亚总理帕什尼扬应俄总统普京邀请参加三方会谈。三国领导人就落实相关协议、巩固纳卡地区稳定与恢复当地和平生活，以及恢复与发展经贸、交通联系等问题进行磋商，并发表联合声明。

根据联合声明，三国领导人讨论了有关恢复纳卡地区经济和交通联系的协议的落实情况；同意采取措施提高阿亚两国边境地区的稳定和安全水平，并在俄方协助下就划定阿亚两国边界成立相关委员会；强调需实施具体项目以挖掘该地区的经济潜力。俄方将继续为实现阿亚两国关系正常化、恢复两国人民间的信任、建立地区睦邻友好关系提供必要帮助。

普京在会谈后表示，当天的会谈具有建设性，三方对当前局势进行了深入分析。三方在纳卡地区所面临的人道主义问题上取得了进展，就发展地区经济进行了磋商。会谈对俄维和部队等人员在排雷和帮助民众返乡方面的相关工作给予高度评价。

阿利耶夫表示，希望三方会谈产生良好结果。阿方希望地区局势能够更加安全并更具可预见性。帕什尼扬表示，三方就多个问题进行了积极对话，在多个议题上澄清了立场，同意为划定亚阿两国边界创造必要条件，建立相关安全稳定机制。

苏联解体后，阿亚两国因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间11月10日零时起全面停火。

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