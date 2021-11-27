新华社亚的斯亚贝巴11月26日电（记者汪平）中国援助建设的非洲疾病预防控制中心总部一期项目主体结构封顶仪式26日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊的项目现场举行。中国驻非盟使团团长刘豫锡、非盟委员会社会事务委员阿米拉等出席封顶仪式。

刘豫锡在仪式上致辞表示，全球肆虐的新冠疫情无法阻挡中非合作走深走实的脚步。非洲疾控中心总部一期项目主体结构的顺利封顶，充分体现了中非兄弟情谊和友好合作精神，将为加强非洲疫情防控作出重要贡献。

阿米拉表示，非洲疾控中心项目是中非卫生健康共同体的坚实基础。项目克服新冠疫情和当地物资短缺等困难，完美展现了非中友好合作精神，实现了主体结构封顶这一里程碑的成就。

项目承建方中国土木工程集团埃塞公司总经理郭重凤在接受记者采访时说，中国土木将一如既往投入优势资源，高标准、高质量按时交付非洲疾控中心项目，为深化中非务实友好合作贡献更多力量。

据了解，非洲疾控中心总部一期项目于2020年12月开工，总建筑面积达2.35万平方米。项目建成后，将成为非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心。

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