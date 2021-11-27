赵尹凡

据法新社报道，在近日举行的5年来首次北美地区峰会上，美加墨三国领导人大张旗鼓地宣传他们之间的密切关系，但背后却暗藏着在贸易和移民问题上的紧张。报道指出，按照美国总统拜登对欧洲和亚洲盟友采用的策略，他现在渴望美国、加拿大与墨西哥的三边伙伴关系恢复正常。但路透社表示，没有迹象表明峰会取得突破性成果，拜登政府奉行的“购买美国货”政策、美墨边境移民潮等问题引发的分歧为会谈蒙上阴影。

希望修复关系

近日美国总统拜登、加拿大总理特鲁多和墨西哥总统洛佩斯在华盛顿就地区经济一体化、应对新冠肺炎疫情和气候变化等问题举行会谈。

美加墨三国领导人自2005年起举行多次首脑会晤，美国媒体称之为“三好友”峰会。特朗普2017年1月上任后奉行“美国优先”，在贸易和边境管控政策领域采取损害他国利益的单边行动，包括对加、墨产品加征高额关税、按美方条件重修北美自由贸易协定等，导致美国与南北两个邻居摩擦不断，峰会传统中断。

广东外语外贸大学国际关系学院院长周方银接受本报采访时表示，特朗普在任期内采取的一系列政策曾让三方关系急剧降温，包括施压加拿大、墨西哥与美方重新谈判《北美自由贸易协定》，并对产自包括加、墨在内等多国的钢铁和铝产品加征关税等。但是，美加墨三国的经济仍互相依赖，美国需要墨西哥的劳动力和加拿大的自然资源，加拿大和墨西哥也需要美国的经济支持。在特朗普下台、拜登上台的背景下，美加墨三方均有加强联系、缓解分歧的愿望。

路透社称，拜登希望借重启北美峰会，就解决非法移民、贸易摩擦、疫情后经济复苏等“棘手挑战”寻求共识，修复美加墨“三好友”关系。

仍存明显分歧

英国广播公司称，此次峰会是“三好友”间的一次“尴尬对话”。东道主美国总统拜登打算借这次峰会修复在特朗普任期内受挫的北美“三好友”关系，但会谈并未取得重大进展。白宫在会后发布的声明仅提及，三方就“减少甲烷排放”计划和“承诺合力向拉丁美洲和加勒比地区捐赠新冠疫苗”达成一致。

拜登今年1月上台不久即签署行政令，为特朗普力推的“购买美国货”政策加码，确保美国企业和产品在联邦政府采购项目中拥有优先权，从而刺激国内制造业。该政策引发加拿大和墨西哥的忧虑，加方称之为“赤裸裸的贸易保护主义”。

美墨边境移民问题也是峰会各方存在分歧的议题之一。墨西哥仍面临帮助解决美国南部边境移民乱局的压力。据法新社报道，洛佩斯呼吁美国和加拿大对移民开放。他说：“我们不应再限制移民。为了经济增长，你们需要劳动力。”

“如今，美国实质奉行‘美国优先’政策，不尊重墨西哥或加拿大的意愿。”周方银说，“无论是横亘在美墨之间愈演愈烈的边境非法移民问题，还是美加之间的贸易与能源问题，都是美国为了维护自身利益，要求墨西哥和加拿大配合、适应自己，但美国的政策又时常发生变化，导致墨西哥和加拿大对美国的信任大不如前。”

“友谊”裂痕难补

据路透社报道，墨西哥经济部长塔蒂亚娜日前指责美国推行的贸易保护主义政策可能会适得其反并刺激移民激增。她表示，近期美墨围绕美墨加协定下免税贸易门槛等问题发生争执，这“真正伤害了”墨西哥。她说，“从未预料到美国在经济上变得如此封闭。”

半岛电视台称，此次峰会貌似气氛热烈，但并未缓解三国间紧张关系，三国在贸易和移民等问题上的摩擦尤为突出。

“美加墨在地缘上邻近，既有共同利益，也有矛盾分歧。三方在经贸、能源、移民等方面的分歧牵涉诸多因素，难以通过一场峰会解决。”周方银指出，就目前的形势而言，除非拜登政府切实做出一些让步，否则三国间的矛盾将长期持续。

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