□ 严 瑜

美国贸易代表戴琪近日表示，美国反对韩国半导体企业SK海力士在华工厂引进尖端设备，因为此举将给国家安全带来“风险”。表态一出，韩国国内一片哗然。有韩媒指出，这预示着美国针对中国的强硬出口限制政策有可能扩大到更多领域，而韩国等美国盟友将被卷入其中。

其实，这早已不是美国第一次为了谋求自身利益，对他国企业肆意进行极限施压和胁迫。自上台以来，美国拜登政府频频出招，不断收紧对华技术封锁：签署行政命令，对美国芯片供应链展开审查；召集近20家芯片行业巨头举行“半导体和供应链韧性”峰会，名为“听取如何解决全球半导体不足问题的意见”，实则施压全球半导体企业加大在美设厂规模；以应对全球芯片危机为借口，向英特尔、三星、台积电等半导体企业强索客户信息、供货周期、芯片库存等核心商业数据，以期掌握全球半导体供应链全貌，增加对华博弈筹码……美国政府不择手段的种种行径背后，目标只有一个——维持美国科技霸权。

长久以来，自诩“世界霸主”的美国，习惯了在全球政治、经济、军事等各个领域“唯我独尊”。在科技领域，美国同样难改“爱当老大”的恶习。近年来，随着中国科技实力飞速增长，美国不仅犯上“红眼病”，还染上“封闭症”，屡次三番以所谓“国家安全”为由，动用国家力量无端打压中国科技企业，并且极力编织科技铁幕、推动技术脱钩，以为这样就能遏制中国科技产业迅速崛起，确保自身科技霸主地位不受动摇。此次美国在半导体行业乱舞一通“大棒”，根本目的仍是以“芯”遏华，企图构建自身“芯片霸权”，进而打造美国主导的全球半导体供应链。

殊不知，美国一家独大的时代已成过去。在各国相互依存的全球化时代，美国对华实行技术封锁无异于作茧自缚，不仅无法维系自身科技霸权，反而只会损人害己。正如彭博社所言，美国靠把自己封闭起来是无法与中国展开技术竞争的。如今，中国的技术人才和积累的知识已经达到世界一流水平，试图摧毁中国的科技行业不可能成功。

事实上，不仅是中国，包括美国盟友在内的其他许多国家都逐渐看清美国科技霸权背后的自私自利，并由此更加坚定实现本国科技自主创新的脚步。

今年年初，欧盟19国公布新“芯片计划”，表示将斥资500亿欧元打造欧洲自己的完整半导体生态系统，以打破美国的垄断。而在更早之前，欧盟17国曾于去年底共同签署《欧洲处理器和半导体科技技术联合声明》，决心联手提高欧洲在全球半导体市场中的地位。德国《经济周刊》指出，近两年美国制裁中国企业，让欧洲企业利润也出现明显下降。

韩媒“民众的声音”刊文说出了美国盟友的共同心声——经济同盟的目的在于增进相互间的经济利益，而美国为了本国的政治利益，逼迫盟国承受经济损失，这显然违背了同盟的宗旨。更重要的是，面对一个奉行“本国优先”、无视国际规则的美国，即便是看似最亲密的盟友也不得不担心，自己是否会成为下一个被美国打击的对象？

法国哲学家圣西门曾说：“对全人类来说，只有一种共同利益，那就是科学的进步。”美国用过时的冷战思维，将科技问题政治化、工具化、意识形态化，不但不能阻止中国及其他国家科技发展的脚步，而且逆时代潮流而行，有悖于全球科技进步的规律，无益于全人类的福祉。若想成为一个真正受各国尊重的大国，美国应当端正心态，顺应潮流，摒弃零和思维，以实际行动推动全球科技创新协作，为各国共同发展注入正能量。

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