新华社北京11月26日电 2021“非洲伙伴”媒体合作论坛11月26日以线上方式举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明作视频致辞。

黄坤明指出，中非从来都是命运共同体，始终风雨同舟、守望相助，友好互信不断巩固，兄弟情义历久弥坚。近年来，中非媒体交往进入快车道，双方坚持客观公正、共同传播正义之声，坚持真诚相待、共同促进民心相通，坚持创新驱动、共同推进数字惠民。通过媒体的努力，中非友好的生动场景、动人故事不断涌现，中非人民更好共享信息化发展成果，为中非合作高质量发展注入更多动能。

黄坤明强调，今年是中国共产党成立100周年。前不久，中共十九届六中全会胜利召开，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，吹响了中国向第二个百年奋斗目标进军的号角。新征程上，我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。我们将坚持走和平发展之路、改革开放之路和多边主义之路，加强媒体、智库、文化等领域交流合作，与非洲朋友一道，共同建设更加美好的世界。

本届论坛由中央广播电视总台主办，来自40多个国家和地区的主流媒体代表及各领域人士共约100名嘉宾参会。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 03 版）

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