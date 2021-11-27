新华社北京11月26日电 中俄科技创新年闭幕式于26日通过视频连线方式举办，国务院副总理孙春兰与俄罗斯副总理切尔内申科分别宣读习近平主席、普京总统贺信并讲话。

孙春兰指出，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄科技创新年高标准谋划、高水平起步、高质量推进。双方克服疫情影响，创造性开展工作，围绕共同规划的1000多项活动，政府部门、高校、企业、科研机构、社会组织积极参与，在联合科研攻关、联合科研机构、联合培养人才、产业和地方合作等领域取得实质性丰硕成果，圆满完成两国国家级主题年最长的合作清单。希望双方以科技创新年为起点，落实好共同商定的科技创新合作路线图，深化基础科学、高新技术等领域互利合作，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力。

切尔内申科高度肯定俄中科技创新年取得的丰硕成果，表示两国科技创新合作拥有广阔的前景，双方应巩固科技创新合作的良好基础和发展态势，打造更多务实合作项目，为服务各自发展、造福两国人民作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 03 版）

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