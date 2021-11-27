帕普·比拉姆·图雷

中非合作论坛第八届部长级会议将在论坛非方共同主席国塞内加尔首都达喀尔举行，塞方感到非常荣幸。此次会议将回顾和评估非中合作，为规划非中关系发展方向提供良机。

自2000年成立以来，中非合作论坛已成为非中开展集体对话的重要平台和进行务实合作的有效机制，对助力塞内加尔等非洲国家的发展至关重要。中非合作论坛机制让非中友谊愈发坚固，伙伴关系不断深化，开拓增进非中人民福祉的光明前景。

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，非中友谊更加牢固。中国大力支持非洲抗疫，向许多非洲国家提供了疫苗援助，这种支持是自2018年中非合作论坛北京峰会以来，中国发起的产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”的延续。我们坚信，支持非洲国家加快实现自主可持续发展的“八大行动”，将克服疫情带来的挑战，全部得到落实。

塞内加尔与其他非洲国家一样，在一系列非中合作项目中受益良多。今年7月，迪亚姆尼亚久工业园二期项目顺利启动。该项目在一期项目取得成功的基础上，规模更大、水平更高。工业园项目既是塞中两国产能合作的旗舰工程，也是塞中共建“一带一路”的重要项目。工业园建成后，将有效帮助塞改善经济结构、实现进口替代、增加就业人口。除此之外，塞中在抗疫、贸易、民生、新兴经济等领域合作成果丰硕。

2018年，塞内加尔同中国签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。目前，塞正在实施“振兴塞内加尔计划”，塞中双方进一步加强战略对接、深化各领域务实合作，有助于塞内加尔实现全面发展。今年，非洲大陆自由贸易区正式启动。非洲国家致力于推动落实非盟《2063年议程》，提升非洲贸易便利化水平。“一带一路”建设将助力我们应对挑战，达成目标。

习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，是人类命运共同体理念在发展领域的生动体现。中国不仅实现自身发展，还向发展中国家提供支持，帮助这些国家实现发展，展现了负责任大国的担当。

非中合作充满活力，不断创造新的机遇，促进非洲国家发展，造福非洲人民。期待通过中非合作论坛第八届部长级会议，与会各方对未来几年的非中合作作出具体规划，推动非中全面战略合作伙伴关系再上新台阶。

（作者为塞内加尔国民议会外事、海外侨民和非洲一体化委员会主席）

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)