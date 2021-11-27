本报记者 李 锋

中非合作论坛第八届部长级会议将于11月29日至30日在塞内加尔首都达喀尔举行。11月26日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，详细介绍和解读《新时代的中非合作》白皮书。

“白皮书深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，全面介绍党的十八大以来中非合作取得的积极成果，阐述新时代中国对非政策立场，展望实现中非关系新发展、构建新时代中非命运共同体的美好未来。”国务院新闻办新闻局副局长、新闻发言人寿小丽说。

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务，将双方紧密联系在一起。中非传统友谊深入人心，在中国外交全局中有着特殊的历史地位。外交部部长助理吴江浩在新闻发布会上说，这是中国政府发布的第一部全面介绍中国非洲合作的白皮书，也是党的十八大以来首部介绍中国同世界上某一地区合作成果的白皮书。白皮书旨在全面介绍中国对非政策的理念，以及新时代中非合作的生动实践和丰硕成果，迎接论坛达喀尔会议的胜利召开，增进国际社会对中非合作的了解和认知，为国际对非合作乃至全球的发展合作贡献中国经验和中国智慧。

吴江浩介绍，党的十八大以来，习近平主席高度重视发展中非关系，亲手擘画中非合作蓝图。在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会和2018年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席同非方领导人一致决定，将中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，开启了中非关系的新时代，引领中非合作达到了前所未有的新高度，为推动构建人类命运共同体树立了时代榜样。

吴江浩介绍，进入新世纪，特别是2000年中非合作论坛成立以来，中非务实合作快速发展。中国在非洲建设了80多个大型的电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆、170多所学校，为非洲培训各领域的人才共计16万余名，打造了非盟会议中心等一系列中非合作的“金字招牌”。中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里，公路接近10万公里，桥梁近千座，港口近百个。通讯骨干网15万公里，网络服务覆盖了近7亿用户终端。数字经济、航空航天、清洁能源、新基建等新兴领域的合作也在不断拓展。中非合作的成果遍布非洲大地，改善了非洲的经济社会发展条件，增强了非洲的发展能力，给双方人民带来了实实在在的好处，也为国际对非合作创造了良好的条件。

外交部非洲司司长吴鹏说，当前，中非都进入了新的发展阶段，中国推动构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为非洲发展带来更多中国机遇。非洲经济一体化和区域经济融合正在加速推进，这也给中非合作带来了更广阔的发展空间。中非双方将以高质量共建“一带一路”为抓手，进一步推进共建“一带一路”合作，同非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程相对接，深化各领域务实合作，推动中非“一带一路”建设向高标准、可持续、惠民生的方向发展。

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 02 版）

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