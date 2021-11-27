本报记者 苑基荣 邹 松

2018年，在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布，中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。

3年多来，中非双方携手推动“八大行动”高质量落实，一大批合作项目落地生根。如今，“八大行动”交出了令人满意的答卷，为非洲经济复苏提供了有力支撑，成果惠及中非人民，为构建更加紧密的中非命运共同体注入强劲动力。

推进贸易投资自由化便利化

在“八大行动”务实举措引领带动下，中非贸易投资自由化便利化不断扎实推进，经贸合作成果丰硕。面对新冠肺炎疫情挑战，中非并肩携手，相互支持，推动经贸合作迅速回暖向好。

中国—毛里求斯自贸协定正式生效；中国向非洲大陆自贸区秘书处提供现汇援助，支持自贸区建设；中国是非洲大陆第二大农产品出口目的国……截至2020年底，中国对非投资存量已超过434亿美元，投资遍及50多个非洲国家。北京峰会以来，中国新增对非直接投资累计超过100亿美元。中国已成为非洲第四大投资来源国，超过3500家中国企业扎根非洲投资兴业。尽管受疫情影响，2020年中国对非新增直接投资42亿美元。

中国已连续12年稳居非洲最大贸易伙伴国地位。今年1月—9月，中非贸易额达1852亿美元，同比增长38.2%，达到历史同期最高水平；中国对非全行业直接投资25.9亿美元，同比增长9.9%，已超过疫情前2019年同期水平；中国企业在非新签承包合同额535亿美元，完成营业额269亿美元，同比分别增长22.2%和11.6%。

埃塞俄比亚的咖啡见证着中非贸易的便利畅通。埃塞俄比亚是阿拉比卡咖啡的原产地。这种咖啡品质上乘，口味多样。物流问题曾经长期制约埃塞俄比亚咖啡出口。湖南自贸试验区成立后，有中国商户表示，以前通过邮件或网络，从下单到收货一般要15天，有时长达一个月。现在仅需一个电话，不到3天咖啡就可以送到门店。埃塞俄比亚咖啡与茶叶管理局负责人阿杜尼亚·德贝拉表示，埃塞俄比亚希望增加对中国的咖啡出口，同时欢迎中国企业前来投资合作，已为此推出一系列激励政策。

非中友好协会常务秘书韦斯利·道格拉斯表示，非中贸易额实现逆势增长，充分表明非洲国家与中国的经贸合作有巨大韧性和潜力。非洲多数国家处于工业化初期，急需资金、技术、发展经验等，非中经贸合作的高度互补性使双方能够实现互利共赢。

促进实现绿色可持续发展

去年6月，习近平主席在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话强调，中方愿同非方一道，共同拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，促进非洲发展振兴。今年8月，在中非互联网发展与合作论坛上，中方倡议与非方共同制定并实施“中非数字创新伙伴计划”。

中国企业依托境外合作园区，与非洲开展产业链供应链合作，促进制造业、农业、医药卫生等产业集群建设。这些新业态聚焦科技、创新、投资等多领域，致力于对接非方合作和发展需求，促进非洲各国实现绿色可持续发展。

日前，一个占地8万英亩（约合324平方公里）、集农业种植与进出口加工于一体的中非合作农业产业园项目获坦桑尼亚政府批准。据介绍，该项目将充分利用中国小宗农产品网上交易平台，进一步降低非洲农产品出口物流成本，打造中非农业合作产业链新布局。

中方不遗余力支持非洲绿色发展。中非环境合作中心正式启动，中国已同13个非洲国家在气候变化领域签署了14份合作文件，推出数十个清洁能源、野生动物保护、环保农业和低碳发展项目。

南非关税与国际贸易专家维鲁莎·萨班表示，在“八大行动”推动下，中国对非洲绿色发展与经济复苏投入呈上升趋势，持续帮助非洲提高绿色低碳发展能力，促进了非洲经济增长。

中非全面合作稳步推进

创造5000个直接就业岗位、海关收入增加15倍、物流和工业园区逐步落成……喀麦隆克里比深水港规划和环境部主任阿兰—帕特里克·姆皮拉—阿伊西娓娓道来，细数克里比深水港建设带来的发展红利。

克里比深水港由中国港湾工程有限责任公司承建，中方与法国、喀麦隆方面组建公司联合运营。该深水港填补了喀麦隆中转箱业务的空白，也是“八大行动”中设施联通全面落实的一个缩影。肯尼亚拉穆港1号泊位开港运营、几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程首台机组并网发电、尼日利亚拉伊铁路建成通车……中国企业承建的一大批项目相继完工。

中国助力非洲能力建设，在非洲国家建设14个“鲁班工坊”，为非洲青年提供职业培训；中非创新合作中心正式揭牌，“中非技术转移与创新创业协作网络”搭建完成。

中国全力支持非洲健康卫生发展。向50多个非洲国家及非盟提供紧急抗疫物资和新冠疫苗；向15国派出抗疫医疗专家组；提前开工建设非洲疾病预防控制中心总部……

肯尼亚国际问题专家斯蒂芬·恩德格瓦表示，随着“八大行动”深入展开，双方经济互补性越发明显，非中全面战略合作伙伴关系日益紧密。非中加强各领域务实合作符合非洲需要，提升了非洲国家应对疫情、产业升级和自给自足能力。

休戚与共，砥砺同行。今年，中非合作论坛第八届部长级会议将在塞内加尔首都达喀尔举行，会议将进一步推动中非加强战略对接，创新合作机制，密切全方位多层次宽领域交流，构建更加紧密的中非命运共同体。

（本报北京、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年11月27日 02 版）

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