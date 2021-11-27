新华社金边11月26日电（记者毛鹏飞 吴长伟）由柬埔寨主办的第十三届亚欧首脑会议26日闭幕并发表主席声明，呼吁推动多边主义以应对国际和地区挑战，促进世界经济复苏和可持续包容性增长。

声明表示，会议以“强化多边主义，促进共同增长”为主题，与会领导人重申亚欧伙伴关系的重要性，强调要加强对话和行动导向的合作，应对国际和地区挑战，特别是应对新冠肺炎疫情。与会领导人强调，应对国际和地区挑战，迫切需要各国维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，要合作维护和平与安全、促进包容与可持续发展，推动保护人权，加速实现可持续发展目标。

声明还表示，可持续的互联互通是区域经济一体化发展的重要基础，也是世界联动发展的重要框架。同时，要应对全球气候变化挑战，增强开放、公平、透明、包容、非歧视、基于规则的多边贸易体制，促进旅游业和创意经济可持续发展以加强人文交流、经济合作。

柬埔寨首相洪森在闭幕式上表示，相信这些成果将推动世界更加安全繁荣。亚欧伙伴关系与合作将为可持续发展、弘扬多边主义做出重要贡献。

1996年3月，首届亚欧首脑会议在泰国曼谷召开，亚欧会议正式成立。会议通过《主席声明》，确定亚欧会议的目标是通过政治对话、经济合作和社会文化交流，增进了解，加强互信，推动建立亚欧新型全面伙伴关系。

第十三届亚欧首脑会议原定2020年11月在柬埔寨召开，后因新冠疫情影响推迟。

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