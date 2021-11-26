新华社北京11月26日电 题：构建更加紧密的中非命运共同体——《新时代的中非合作》白皮书解读

新华社记者成欣、朱超

国务院新闻办公室26日发布《新时代的中非合作》白皮书。这是中国政府发布的第一部全面介绍中国非洲合作的白皮书，也是党的十八大以来首部介绍中国同世界上某一地区合作成果的白皮书。

这部白皮书发布的背景是什么？有哪些主要内容？一起来看。

系统总结中非合作重大成果

外交部部长助理吴江浩在国新办当日举行的新闻发布会上介绍，白皮书全面系统总结了习近平外交思想在非洲方向的新理念、新实践、新成果，集中阐述了习近平主席提出的真实亲诚的对非政策理念、正确义利观和“六位一体”的中非命运共同体总体布局，用大量数据和事实诠释了全方位、宽领域、立体式的中非合作格局，以及中非人民在新时代相互支持、守望相助的光辉历程。

上海国际问题研究院研究员周玉渊在接受记者采访时说，发布《新时代的中非合作》白皮书意义重大。白皮书有助于更好地评估和总结中非合作的重要成果，有助于中非双方凝聚共识，增强对中非合作信心，也有助于国际社会更全面客观地认识中非关系，从而促进国际社会更好地开展对非合作。

据悉，中非合作论坛第八届部长级会议将在达喀尔举行。习近平主席将于11月29日在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。吴江浩说，这个时候发布《新时代的中非合作》白皮书，旨在全面介绍中国对非政策的理念，以及新时代中非合作的生动实践和丰硕成果，迎接论坛达喀尔会议的胜利召开，增进国际社会对中非合作的了解和认知，为国际对非合作乃至全球的发展合作贡献中国经验和中国智慧。

彰显中非命运与共的兄弟情谊

“共同捍卫国际公平正义”“守望相助抗击新冠肺炎疫情”“并肩战胜非洲埃博拉出血热疫情”“携手应对自然灾害”……大量的事实和数据表明，中非关系不是一天就发展起来的，更不是什么人赐予的，而是中非风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。

吴江浩说，中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务，将双方紧密联系在一起。中非传统友谊深入人心，在中国外交全局中有着特殊的历史地位。

中国非洲研究院副研究员吴传华在接受记者采访时说，白皮书开篇即为“构建更加紧密的中非命运共同体”，阐述中国对非一以贯之、日积月累形成的政策和理念，以及“六位一体”的中非命运共同体总体布局，彰显了中非命运与共的兄弟情谊。“中国和非洲从来就是休戚与共的命运共同体。今天，中非命运共同体已成为患难与共的典范、平等伙伴关系的典范、共筑安全的典范、共同发展的典范、文明互鉴的典范和绿色发展的典范。”

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武说，过去几十年来，随着中国自身经济社会不断发展，中非合作也在不断向前推进，中非命运共同体已成为构建人类命运共同体先行先试的榜样。

展现中非合作广阔前景

白皮书指出，当前，中非关系处于历史最好时期，中非合作成果遍布非洲大地，改善了非洲经济社会发展条件，给双方人民带来了实实在在的好处。

据外交部非洲司司长吴鹏介绍，“一带一路”倡议提出以来，得到非洲国家的积极支持和踊跃参与。截至目前，53个同中国建交的非洲国家中，有52国以及非盟委员会已经同中国签署了共建“一带一路”的合作文件，非洲成为参与“一带一路”合作最重要的方向之一。

“中非合作好不好，中非人民最有发言权。”周玉渊说，中国对非合作以中非双方人民的根本利益为出发点，中非合作是互利合作、互帮互助、共同发展。

吴传华说，白皮书着重介绍了在元首外交引领下，中非政治互信持续加深、经贸合作新增长新亮点不断涌现、社会合作方兴未艾、人文交流蓬勃开展、和平安全领域合作稳步拓展等各领域合作成果，展现了中非合作的广阔前景。“未来，中非合作只会加强、不会减弱，只会扩大、不会缩小，只会升级、不会降级。”

吴鹏表示，当前中非都进入新的发展阶段。中国推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为非洲发展带来更多“中国机遇”。非洲自贸区正式实施，非洲经济一体化和区域经济融合加速推进，给中非合作扩展更大发展空间。

“我们有理由相信，中非团结合作，相互支持，携手前行，双方必将迎来更加美好的明天！”周玉渊说。

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