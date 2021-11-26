新华社北京11月26日电（记者董雪）11月26日，中共中央对外联络部面向中东欧国家政党以视频方式举办十九届六中全会精神宣介会暨“2021中国共产党与中东欧国家政党特别对话会”。波兰人民党最高执委会书记、众议院副议长兹格热尔斯基，塞尔维亚前进党副主席武切维奇，罗马尼亚社会民主党副总书记马诺雷等来自中东欧15个国家20多个政党的领导人参会。

中联部部长宋涛向外方全面宣介了十九届六中全会及其审议通过决议的重大历史意义，表示全会强调指出，确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位具有决定性意义。当前百年变局和世纪疫情交织叠加，中国共产党愿同中东欧各国政党一道，落实好习近平主席同中东欧国家领导人达成的重要共识，加强党际交往，推动中国和中东欧国家合作不断取得新成效。

中东欧国家政党领导人热烈祝贺中共十九届六中全会成功召开，积极评价以习近平同志为核心的中共中央带领中国人民在脱贫攻坚、抗击疫情、推动经济社会发展等方面取得的巨大成就，表示中国－中东欧国家合作是欧中关系的重要组成部分，深化中国－中东欧国家合作符合双方共同利益，愿同中国共产党加强交流，助力抗击疫情、“一带一路”建设等领域合作，更好实现共同发展。

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