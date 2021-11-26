新华社杭州11月26日电（记者段菁菁、吴帅帅）国务委员兼外长王毅26日以视频方式出席中俄印三国外长第十八次会晤。

王毅说，中俄印在促进世界和平、稳定与发展方面有着共同利益和相近立场，肩负着重要使命和责任。面对百年未有之大变局，中俄印三国的选择不仅攸关各自利益，也将影响人类前进方向。

王毅表示，中方愿同俄印一道，继续发扬开放、团结、信任、合作的中俄印精神，展现大国担当，发挥引领作用，向世界发出践行真正多边主义、促进国际关系民主化、携手抗击新冠肺炎疫情、助力经济复苏、共同维护世界和平稳定的积极信号，为充满不确定性的世界提供中俄印方案，贡献中俄印力量。

王毅就进一步推进中俄印合作提出五点看法：一是践行真正的多边主义；二是尊重各国正当权益和自主选择发展道路；三是加强全球抗疫合作；四是推动疫后经济复苏；五是通过对话协商应对热点问题。

俄罗斯外长拉夫罗夫和印度外长苏杰生表示，当前形势下，三国应加大协调，发出一致声音，释放三国合作潜力，共同应对疫情、气候变化、恐怖主义等全球性挑战。

会晤结束后，三国发表了联合公报。

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