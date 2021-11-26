人民网北京11月26日电 （记者李滢嫣）“中非合作的全球意义：从政策到实践”论坛报告发布会25日在中国农业大学以线上线下方式举行。该报告发布会是第六届中非民间论坛平行分论坛的主题活动之一。中国农业大学党委书记姜沛民，中共中央对外联络部副部长陈洲，教育部国际交流与合作合作与交流司副司长、一级巡视员陶洪建，坦桑尼亚驻华大使馆公使衔参赞米拉吉.乌库蒂.乌斯，教育部国别和区域研究工作秘书处主任罗林，中国农业大学讲席教授、国际发展与全球农业学院名誉院长李小云，国际发展与全球农业学院院长徐秀丽等出席论坛。

姜沛民表示，当今世界既是大发展的时代，也是大变革的时代。面对新的机遇和挑战，中非比以往任何时候都更加需要坚守和弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，加强团结合作，共促繁荣发展，携手构建人类命运共同体。希望中非双方共同努力，把中非民间论坛办成加强中非全面战略合作伙伴关系的纽带、促进中非人民心灵相通的桥梁、践行中非命运共同体的典范，共同开创中非民间友好合作新局面。

罗林表示，中国是非洲重要的国际发展合作伙伴，中非经贸合作相互依赖程度和韧性比以往任何时候都高，尤其在双边贸易，高科技领域，双向投资领域等都取得了良好的合作成果。他对中国农业大学坦桑尼亚与东南非研究中心在过去几年里所取得的成就表示肯定。他表示，中国农业大学的坦桑尼亚国别研究是真正基于田野调查的研究，是深入到玉米地里的区域国别研究。“这种国别研究模式值得国内高校的学习和借鉴。”

乌斯指出，此次论坛是为即将召开的中非合作论坛预热。他认为中非间的人文交流日益密切，非洲与中国的伙伴关系将本着透明、信任、共享和互利的精神，转变为更加强大的互利伙伴关系。坦桑尼亚与中国的民间友谊深厚，贸易往来密切，坦桑尼亚邀请中国合作伙伴进行投资，并成为坦桑尼亚结构转型的中国动力。

李小云表示，中非农业合作意义重大。对中国来说，非洲是中国践行人类命运共同体的伙伴，是中国经济发展的合作者和市场，有助于中国发展经验分享，还是中国交流社会文化方面的朋友。对非洲来说，中非合作能为非洲提供发展资源和经验。

此次活动还发布了四份智库报告，分别聚焦非洲贫困与减贫进展、农业发展潜力、国家发展能力和疫后经济复苏。中国农业大学国际发展与全球农业学院黄振乾副教授、王海民副教授、郦莉副教授与巴枫博士分享了报告成果，深度展现中国农业大学在中非合作的全球意义方面的探索。

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