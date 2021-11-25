新华社德黑兰11月25日电（记者高文成 王守宝）伊朗沙希德·贝赫什提大学中文系主任法尔哈德·贾万巴赫特·海拉巴迪日前在接受新华社记者书面采访时说，支持或参与北京冬奥会的人爱好和平，追求更美好的生活，他们的共同愿望是什么杂音都阻挡不了的，抵制北京冬奥会的企图“注定要失败”。

2022年冬奥会和冬残奥会主题口号是“一起向未来”。海拉巴迪认为，这表明中国致力于和全世界人民一起创造更美好的未来，希望建设一个没有战争、恐惧、流离失所者和难民的世界，一个和平安宁、相互尊重、命运与共的世界。

海拉巴迪说，一些西方大国不愿追求这些美好愿景，那里的一些政客也不希望北京冬奥会向世界发出积极信息，所以他们“恐吓和阻止”中国，扬言抵制北京冬奥会。

海拉巴迪指出，中国成功举办2008年北京奥运会，展现了国家风采。世界上大部分国家乐见中国发展，只是部分西方政客开始恐惧中国的全球影响力。

他还表示，中国重视民众健康和体育事业，为推广体育文化做了很多工作。“我们期待中国以辉煌灿烂的方式举办冬奥会”。

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