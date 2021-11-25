新华社北京11月25日电（记者张汨汨）国防部11月25日下午举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦在回答关于美军在叙利亚空袭导致平民死亡问题时表示，这次事件再次暴露了美方在人权问题上的傲慢虚伪和双重标准，这是国际人权史上的污点和耻辱。

有记者问，美国《纽约时报》近日披露，美军2019年在叙利亚的一次空袭导致包括妇女和儿童在内的多名平民死亡。美军中央司令部承认这次空袭事件造成人员伤亡，但表示其行动合理。请问中方对此有何评论？

吴谦说，叙利亚人的命也是命。这次事件再次暴露了美方在人权问题上的傲慢虚伪和双重标准。我们敦促美方切实尊重叙利亚人民的生命和人权，立即将肇事者绳之以法，并向受害者家属作出合理赔偿。

吴谦表示，根据中国人权研究会发布的报告，2017年以来，美国以所谓“阻止叙利亚政府使用化学武器”为由，对叙展开空中打击。美国领导的联军轰炸直接致死3800余人，有半数是妇女和儿童。国际社会迄今未看到美方对此进行调查，更无人为此负责，这是国际人权史上的污点，也是耻辱。我们要求美方彻底停止对他国内政的肆意干涉，切实尊重和保护人权，防止类似悲剧事件再次发生。

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