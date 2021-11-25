新华社北京11月25日电 题：当奥林匹克运动与世界文明相向而行

新华社记者牛梦彤

壬寅年大年初四，北京冬奥会将拉开帷幕，一场全世界不同地域、不同文化、不同信仰的人们欢聚一堂的体育聚会将呈现于世界。彼时，华夏大地也正迎来盛大的传统节日——春节，家家户户欢聚一堂，续写着中华文明的代代传承。

2022年的北京，将因奥运与春节的“碰撞”，实现一次横跨东西方文明、穿越历史长河的难得缘分。

在国际奥委会指导支持下，首都文明工程基金会和《文明》杂志社联手有关机构推出《奥林匹克宣言》——美丽的奥林匹克文化长卷III(以下简称长卷III)，以“奥运+春节”为主题，展现各个奥运举办地的节庆文化与现代奥林匹克运动的融合发展。

世界是多元一体的，各国的文化本身就是奥林匹克文化重要的组成部分，正如现代奥林匹克之父顾拜旦所言：“奥林匹克不是一场竞赛，而是一种源于内心的文化交流与融合。”

从现代奥林匹克精神传播源头的希腊雅典，到现代奥林匹克运动起点的法国巴黎，再到历史上首个双奥之城中国北京……长卷III纵贯23个奥运国家与43个奥运会举办城市，细数东西方文化与奥林匹克精神摩擦迸发火花的每个瞬间。

希腊复活节、慕尼黑啤酒节、札幌雪祭、美国感恩节、中国春节……这些节庆文化尽管承载着不同国家民族的历史，但无一不寄托着人们对美好生活的向往，也演绎出文明的千姿百态，这与奥林匹克运动的美好愿景不谋而合，向我们昭示着人类的共性将远远超越分歧、温暖终将战胜寒冬。

长卷III出版的意义远不止向世界展示奥林匹克文化之美，在国际奥委会主席托马斯·巴赫为长卷III撰写的序言中，他向世界明确回答了现代奥林匹克运动“从哪里来”“到哪里去”这两个哲学上的终极设问，即《奥林匹克宣言》是现代奥林匹克运动的起点，顾拜旦通过复兴奥林匹克运动让世界变得更美好的愿景一直是国际奥委会遵循的最核心理念。

日历翻回到1892年11月25日，巴黎索邦大学内，29岁的顾拜旦激情洋溢地发表了一篇“复兴奥林匹克运动”的历史性演讲，后被世人称为《奥林匹克宣言》。

从那之后，历史车轮滚滚向前，奥林匹克成了人们的信念之钥，超越隔阂和冲突，见证世界文明的欣欣向荣。

《文明》杂志社社长娄晓琪表示：“从1892年到现在，现代奥林匹克运动通过文明交流的方式，在推动世界和平、促进国际间民心相通、激励青年人更好成长等方面做出了重要贡献。”

关于奥林匹克精神的延续和发展，已故国际奥委会前任主席罗格在为长卷II撰写的序言中曾提到：“奥林匹克精神的传播并不会随着奥运会赛事的结束而终止，它将从一个奥运城市传向另一个奥运城市。”

正如奥林匹克精神之火在历史文明长河中不断传递，一棒接一棒，永不熄灭。

即将“接棒”的北京，作为世界第一个双奥之城，将在现代奥林匹克运动130周年的时间节点上被赋予格外重要的历史意义。

“它（北京）有机会把夏奥会和冬奥会及奥林匹克大家庭连接在一起。”娄晓琪表示，北京已然成了奥林匹克文化传播中心平台。“中法英三种文字《奥林匹克宣言》的全球首发、国际第一套奥林匹克文化读本发布、第一个‘奥林匹克宣言广场’建成和《奥林匹克宣言》——美丽的奥林匹克文化长卷（系列）的推出都发生在北京，这里成了连接奥林匹克大家庭的纽带。”

北京冬奥会之后，奥林匹克精神还将以各种形式传递下去。当奥林匹克运动与世界文明不断相遇，人们将无限趋近于“体育运动让世界更美好”的终极愿景。

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