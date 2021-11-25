新华社休斯敦11月25日电 题：乒乓球，一生之爱——访国际乒联执行副主席刘国梁

新华社记者徐剑梅、潘丽君、兴越

在24日召开的国际乒联代表大会上，世界乒乓球职业大联盟（WTT）理事会主席、中国乒协主席刘国梁当选国际乒联执行副主席。

从曾经驰骋赛场的运动员、教练员，到当选中国乒协主席、WTT理事会主席，随着身份不断转变，刘国梁对于世界乒乓球的发展也有了更多思考，但他对这项运动的热爱从未改变。

“乒乓球是我一生最热爱的运动，也是一生的目标，一辈子都会干这个。”刘国梁在接受采访时说。

刘国梁说，2013年他竞聘国乒总教练时，就在想着如何让乒乓球这项运动在世界发展。“乒乓球不能只属于中国，它是属于世界的。只有世界发展好了，中国乒乓球发展才会更好。”

刘国梁表示，这几年自己的位置和身份发生了转变，与世界乒乓球沟通和接轨的东西越来越多，想法在一点点变为现实。不管是国际乒联，还是WTT，目标和愿景都是希望在全世界推广和普及乒乓球。完成这一梦想和愿景，需要与中国乒乓球的合作。

外界认为刘国梁是引领世界乒坛最恰当的人选之一。但据了解，竞选国际乒联主席需要进行非常复杂而繁琐的筹备工作，而这个筹备的过程与中国队备战东京奥运会的时间相重合，最终刘国梁选择将自己的全部精力投入到中国队备战工作当中。

对此刘国梁解释说：“2018年当选中国乒协主席以后，我觉得最重要的目标还是带领中国队在东京奥运会上升国旗、奏国歌，奥运战略还是重中之重。在最关键的时刻如果让自己分心，可能会得不偿失。”他还表示，自己可以通过这几年时间对国际乒联内部的运行机制更熟悉一些，也让大家更了解中国乒协的想法。

刘国梁表示，他人生的上半场，从运动员、主教练、总教练、中国乒协主席、WTT理事会主席，到国际乒联执行副主席，自己在一步一个脚印，希望走得更扎实一点，能在每个岗位上切实为乒乓球运动做出贡献。

今年适逢纪念中美“乒乓外交”50周年，休斯敦世乒赛开始前，中国乒协与美国乒协向国际乒联提交了允许中美混双配对参赛的申请，该请求得到了国际乒联执行委员会的批准，中国运动员林高远、王曼昱分别与美国选手张安、卡纳克配对参加混双比赛。

刘国梁是促成本次中美混双配对参赛的关键人物。说起这个想法，他说自己当时也是“灵机一动”。

“美国乒协听了之后非常积极，表示愿意与中国选手搭档出战，可以说双方的意见不谋而合。其实之前张安在中国训练时，就多次表示希望与中国运动员组对参赛。于是中国乒协和美国乒协一起向国际乒联提出了这个想法。”

此时距离抽签仪式前的报名截止时间已经十分接近，中国乒协和美国乒协联合提交了申请报告，经过各方共同努力，在得到国际乒联执委会全体成员的同意后，中美混双配对参赛的方案最终实现。

“如果通过乒乓球这一载体，通过两国乒乓健儿在赛场上的互动，能够传递两国人民的友谊，大家都会觉得这是乒乓球历史上的荣耀。”刘国梁说，“如果再过10年、20年、50年，人们在提到中美‘乒乓外交’50周年的时候，会记住中美两国球员的第一次联合配对，会记住林高远、王曼昱、张安、卡纳克这四名运动员。”

在刘国梁看来，全世界都知道中国乒乓球队是最强大的，中国作为乒乓大国，应该彰显出这样的大国风范，推动世界乒乓球的发展。“我们可以拿所有的冠军，也可以帮助推动世界各国乒乓球发展。这是一个非常好的行动，向世界传递中国的乒乓文化和体育精神。”

刘国梁认为，里约奥运会和东京奥运会结束后，很多年轻人越来越喜欢这项运动，这是非常好的趋势。

对于本届世乒赛，刘国梁更愿意站在备战巴黎奥运会的角度去看待。“所有的比赛都是为巴黎做准备的，作为世乒赛，我们需要拿成绩，也需要锻炼队伍，锻炼队伍和拿成绩不矛盾。世乒赛是一个非常好的舞台，正好给年轻队员一个冲击的舞台。”他说。

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