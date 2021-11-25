新华社北京11月25日电（记者朱超、董雪）针对美国官员日前发表涉华消极言论，外交部发言人赵立坚25日表示，世界上搞“经济胁迫”“军事胁迫”“人质胁迫”等各种胁迫最多的国家正是美国，他正告美方个别政客，在国际上搞小圈子、歪曲事实诬蔑中国，任何时候都不会成功。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，23日，美国副国务卿费尔南德斯就第二届“美台经济繁荣伙伴关系对话”成果接受采访称，美台将创造私营部门接触，确保双方受益于深化经济联系。美向台阐明了应对中国经济胁迫的举措，包括向立陶宛、澳大利亚等被胁迫国家提供道义支持，并在中国取消向相关国家提供出口信贷时取而代之。美坚信华为技术不安全，因为它依赖和受制于中国政府，已经与其他国家讨论华为技术带来的风险及替代方案。中方对此有何评论?

赵立坚说，中方坚决反对美方以任何形式同台湾当局开展官方往来，已向美方提出严正交涉。美国个别人士应立即停止发表不负责任的言论，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

“我注意到美方个别官员又抛出一些陈词滥调。”赵立坚指出，美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，甚至通过编造谎言等手段肆意打压别国企业，手段层出不穷。世界上搞“经济胁迫”“军事胁迫”“人质胁迫”等各种胁迫最多的国家正是美国。胁迫的帽子扣不到中方头上。“我们正告美方个别政客，在国际上搞小圈子、歪曲事实诬蔑中国，任何时候都不会成功。”

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