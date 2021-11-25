新华社莫斯科11月25日电 俄罗斯国防部日前决定，在俄中央军区的第90坦克师内组建两个“坦克支援战车”连。这种战车明年将与摩托化步兵密切协同，开展实弹射击演练。

据俄《消息报》24日援引俄军方消息人士的话报道，这款新型战车名为“终结者”。就作战理论而言，“终结者”战车须紧随本方数辆坦克进击，并消灭企图攻击这些坦克的敌军班组。

俄退役上校帕尔菲奥诺夫此前在俄国防部主办的一份期刊上撰文说，坦克在战场上主攻敌方坦克和装甲战车，坦克上的火炮、导弹均为这一用途而设计。但突破防线时，有良好伪装的敌方单兵会用反坦克火箭、导弹不断袭击，而坦克用重武器打单兵难以奏效。此外，俄军实战经验显示，坦克的观测视野有限，有射击死角等问题，即使用机枪、榴弹发射器对付单兵，效果也难有改善。因此，俄研发人员从上世纪80年代开始构思研制为坦克护卫、助攻的专用战车。

报道说，“终结者”战车共有5名乘员，分别为车长、驾驶员、炮手各1人和2名榴弹射手。战车顶部有一个可旋转的平台，平台上配备两台有装甲防护、射程6公里的双筒导弹发射器、两门30毫米口径机炮、1挺机枪，车体两侧前部各有1台榴弹发射器。据俄专家介绍，与坦克相比，“终结者”战车有更多观测装置，更大的射击仰角，可攻击建筑物高层，能在城市和崎岖不平地区的战斗中发挥不可替代的作用。

俄媒体说，“终结者”战车已经过多年测试校验，并顺利通过了所有考核。2017年，“终结者”战车在叙利亚接受测试后，俄军方决定订购这种武器。

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