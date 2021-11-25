人民网北京11月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、国务院总理李克强将于11月29日在北京以视频方式出席在香港举办的亚洲-非洲法律协商组织第59届会议并致辞。

二、国务委员兼外长王毅将于11月26日以视频方式出席中俄印外长第十八次会晤。

澳亚卫视记者：11月24日，德国社民党、绿党、自民党联合召开新闻发布会，宣布三党成功完成组阁谈判，并正式公布联合执政协议。此份协议的涉华内容包含台湾、南海、涉疆、涉港等问题。中方对此有何评论？中方对德国新政府成立后双边关系发展有何看法？

赵立坚：中方重视中德全方位战略伙伴关系，认为发展好双边关系符合两国和两国人民共同利益，也有利于推动中欧交往合作。明年是中德建交50周年。希望德国新政府延续务实的对华政策，与中方相向而行，在相互尊重、平等互利基础上发展双边关系，把精力用在推动中德各领域务实合作上。

我要强调的是，台湾、南海、涉疆、涉港等问题都是中国内部事务，事关中国主权和领土完整。历届德国政府均秉持一个中国政策。希望德国新政府继续恪守这一政策，尊重中方核心利益，维护双边关系的政治基础。

《北京日报》记者：你刚才发布了李克强总理出席亚洲-非洲法律协商组织第59届会议开幕式的消息，能否进一步介绍此次会议的情况？

赵立坚：亚洲-非洲法律协商组织（亚非法协）是唯一横跨亚非两大洲的国际法合作平台。亚非法协第59届会议将是中国第三次主办年会，也是李克强总理继2015年后第二次出席年会开幕式，充分显示了中国政府对亚非法协的重视。中方愿同亚非国家一道，继续弘扬万隆精神，共同维护国际法、促进国际法治。

东方卫视记者：23日，俄罗斯国家杜马安全与反腐委员会主席皮斯卡列夫在中俄议会合作委员会第七次会议上表示，美国举办“领导人民主峰会”的目的是将世界划分成“自己人”和“外人”，制造分裂。发言人对此有何评论？

赵立坚：美国举办所谓“领导人民主峰会”的真实目的是什么，国际社会看得越来越清楚。大家不仅要看美国怎么说，也要看美国怎么做。美国是不是在借所谓“民主”之名搞小集团和小圈子，行遏制打压他国、挑动分裂对抗之实？国际社会不难基于事实作出正确客观的判断。

我想强调的是，全人类是命运共同体，刻意划分“自己人”和“外人”不利于世界和平与战略稳定。即使是所谓“自己人”，恐怕也被分成三六九等了吧。这方面的教训已经够多了。民主不是某个国家的专利，而是全人类的共同价值。民主的形式和实现民主的道路并不是唯一的。没有任何一个国家有资格垄断对民主的定义权和裁判权。

民主不是装饰品。看广告，更要看疗效。美国政治极化、社会撕裂，民主日益空心化，本国人民越来越不满。所谓“民主峰会”应该把精力放在检视美国自身民主问题、提出切实可行的整改措施上。美国执着于给他国强加西式“民主模式”，甚至搞“政权更迭”，企图把所谓“民主”作为推行其全球战略和地缘政治的工具。这本身就是对民主价值的最大破坏，这是逆潮流而动，也不得人心。

总台央视记者：据报道，23日，柬埔寨首相洪森同中国驻柬大使共同出席湄公河柬中友谊大桥通车暨71C公路开工仪式。洪森在仪式上表示，中国朋友是最给力的。我们要发展这里，中国朋友就帮助这里，不像一些国家，我们开口，他们就扯别的。中方对此有何评论？

赵立坚：洪森首相说得好！他说的是事实，也是肺腑之言。中柬是铁杆朋友和亲密友邻，始终守望相助，相互坚定支持。中方一贯为柬经济社会发展提供力所能及、及时有力的帮助，这是中柬命运共同体的应有之义。

习近平主席不久前提出“全球发展倡议”，旨在推动国际社会合力应对挑战，促进世界经济复苏，全面落实联合国2030年可持续发展议程。中方愿同柬方不断密切该倡议框架下的合作，继续向柬埔寨提供发展援助，给柬埔寨人民带来更多福祉。

香港中评社记者：据报道，国际原子能机构昨天召开理事会会议。在中方建议下，理事会在短时间内以协商一致方式增设单独、正式的议题，专门讨论美英澳核潜艇合作相关问题。发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：中方已多次表达对美英澳核潜艇合作的严重关切和坚决反对。在中方建议下，国际原子能机构理事会将三国核潜艇合作相关问题列入会议正式议程。这是朝着妥善解决该问题迈出的正确一步。三国合作涉及政治、法律和技术等多方面问题。中方将在机构理事会新设议题之下提出这些问题，并与各方充分讨论。

我要强调的是，美英澳核潜艇合作事关《不扩散核武器条约》的完整性、有效性和权威性，事关国际安全秩序以及地区及全球的安全与稳定，必须在国际社会普遍参与的前提下寻求各方均可接受的解决方案。在各方就此达成共识之前，美英澳不得推进核潜艇合作，国际原子能机构秘书处也不应与三国商讨所谓的核潜艇合作保障监督安排。

总台国广记者：据报道，在中方表示将采取一切必要措施回应立陶宛批准台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”后，立陶宛经济与创新部长透露，立陶宛将同美国签署一份价值6亿美元的出口信贷协议。有媒体评论称，立陶宛因涉台问题惹怒中方，却有望获得美国的贸易支持。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的报道再次表明，立陶宛挑衅行径的背后，有人在撑腰打气，操盘指使，早有预谋。国际社会看得清清楚楚。

我想强调的是，立陶宛不惜以损害中国主权为“投名状”换取贷款，这种交易不道德且危险。立陶宛背信弃义，不顾中方严正交涉，不顾国际公理和正义，为大国火中取栗，终将为此付出代价。

美国为实现自身政治目的，不惜威逼利诱他国充当炮灰。这绝不是负责任国家所为，最终只会损人害己。

《澳门月刊》记者：据报道，正在访美的立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯24日称，他同美高官就立减少对中国依赖进行了会谈，“立陶宛学到的最大‘经验’是，受到经济胁迫并不意味着要放弃外交政策上的独立决定”。兰并称，短期看立陶宛将会很痛苦，但立陶宛将会适应。立陶宛将为各国提供如何抵御这种压力的模式。中方有何评论？

赵立坚：立陶宛无视中方严正立场，罔顾双边关系大局和国际关系基本准则，公然在国际上制造“一中一台”，开创了恶劣先例。对于任何损害中国主权和领土完整的挑衅行为，中方必定会作出坚决和必要反应。背信弃义、一错再错的结局只有一个，就是咎由自取、自吞苦果。

如果真像立陶宛外长所言，立陶宛政府仍然能够在外交政策上作出独立决定，那我想问问，立陶宛外长现在正在美国做什么？

《环球时报》记者：众所周知，美国自诩为“人权优等生”，一直热衷于打着人权旗号对其他国家的人权状况进行“审视”，并经常发表一些居高临下的言论。但我们看到，22日，联合国少数群体问题特别报告员费尔南德·德瓦雷纳对美国进行为期两周的访问后发表媒体声明，从选举、教育、宗教、刑事司法、仇恨犯罪等多个方面揭露美国对各类少数群体的系统性歧视，指出反犹主义、反亚洲言论、仇视伊斯兰教、对拉丁社区的贬损诽谤和反移民、仇外情绪在整个国家都呈上升趋势，达到创纪录水平。报告员称，美国缺乏更符合其国际人权义务的全面国家人权立法，敦促美彻底改革立法，以防止越来越多的排斥、歧视、仇恨言论以及针对少数群体的犯罪行为。发言人对此有何评论？

赵立坚：我们看到了有关声明。你刚才提的问题有点长，这说明媒体对此进行了广泛的报道。这反映了国际社会对美国人权现状，尤其是美国少数群体人权状况持续恶化的普遍关切和严重担忧。

声明一针见血地指出，“在人权和少数群体问题上，美国是一个自相矛盾的国家。”一方面，美国对印第安人实施种族灭绝和系统性种族歧视，让弗洛伊德们“无法呼吸”，将海外领地居民视作“二等公民”，漠视少数族裔处于对严重仇恨犯罪威胁的恐惧之中。另一方面，美国在国际上热衷于搞政治操弄和所谓人权外交，以人权为工具干涉他国内政。美国每年都发布人权报告，对自身人权状况闭口不谈，却对他国人权状况说三道四。这充分暴露了美国在人权问题上的双重标准和虚伪性。

美国内人权状况可谓千疮百孔，不知美国有何颜面和底气自诩为“人权优等生”？美国应该做的是正视自身存在的人权问题，管好自己的事，而不是整天打着人权的幌子，动辄对他国指责施压，干涉别国内政。

中新社记者：你刚才介绍了中俄印外长第十八次会晤将举行。此次中俄印外长会晤的议题主要包括哪些？中方有何期待？

赵立坚：此次会晤，中俄印三国外长将围绕抗击新冠肺炎疫情、多边主义、国际地区热点问题等议题进行深入讨论。

当前，百年变局与世纪疫情叠加共振，世界加速进入动荡变革期。中国、俄罗斯、印度作为具有世界影响的大国和最具代表性的新兴市场经济体，在促进世界和平、稳定与发展方面有着相近立场，肩负着重要责任。中方期待通过此次会晤，同俄、印双方加强沟通、增进互信、凝聚共识，向世界发出践行真正的多边主义、促进国际关系民主化、携手抗击疫情、助力经济复苏、维护世界和平稳定的积极信息，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

澳亚卫视记者：据报道，美国商务部工业与安全局宣布将27个实体和个人列入所谓“实体清单”，其中包括12家中国企业。中方对此有何评论？

赵立坚：美方屡屡泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。这严重损害中国企业利益，肆意破坏国际经贸秩序和自由贸易规则，严重威胁全球产业链供应链。美国可谓已经到了歇斯底里、不择手段的地步。

中方坚决反对美方有关举措，要求美方立即纠正错误。中方保留对美采取必要反制措施的权利，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

彭博社记者：关于美英澳潜艇合作的问题，中方是在维也纳举办的国际原子能机构理事会会议上提出有关建议的吗？国际原子能机构理事会何时就此展开讨论？是否已达成一些共识？中方能否介绍具体情况？

赵立坚：我刚才已经介绍了有关情况。国际原子能机构于昨天召开理事会会议。在中方建议下，理事会以协商一致方式增设了单独、正式的议题，专门讨论美英澳核潜艇合作相关问题。

深圳卫视记者：法国外长勒德里昂近日接受法国《世界报》采访时，对中国和非洲的合作提出了批评。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。法国外长有关评论与事实不符。中方对此感到吃惊。中非合作的效果好不好，非洲人民最有发言权。我前几天就提到过非洲民调机构“非洲晴雨表”报告。这份报告显示，63%受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极。

中国是非洲人民的老朋友、真朋友、好朋友。中国已连续12年保持非洲第一大贸易伙伴国的地位。中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过了1万公里，公路近10万公里，累计创造就业岗位超过450万个。这些都有力加速了非洲发展，提升了当地百姓生活水平，国际社会对此有目共睹。此外，中非投融资合作始终尊重非洲意愿、立足非洲实际需要，坚持集约、可持续发展理念，得到了非洲国家高度评价。任何对中非合作的抹黑在非洲都没有市场。

中非合作论坛第八届部长级会议即将在塞内加尔举办。目前，有关非方领导人和非洲国家外长踊跃报名参会。这是非方高度认可和支持中非合作的最有力证明。中国始终对国际社会各方开展对非合作持开放、欢迎的态度，支持国际社会形成促进非洲发展的有效合力。有关国家应该客观公正评价中非合作，多倾听非洲朋友的声音，多为非洲做一些好事、实事。

香港中评社记者：据报道，23日，美副国务卿费尔南德斯就第二届“美台经济繁荣伙伴关系对话”接受采访时称，美台将创造私营部门接触，确保双方深化经济联系。美方向台湾当局阐明了应对中国经济胁迫的举措。费并称，美方坚信华为技术不安全，因为它受制于中国政府。美国已同其他国家讨论华为技术带来的风险以及替代方案。中方对此有何回应？

赵立坚：我昨天已经就有关问题阐明了中方有关立场。中方坚决反对美方以任何形式同台湾当局开展官方往来，已向美方提出严正交涉。美方个别官员应立即停止发表不负责任的言论，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

我还注意到，美方个别官员又抛出了一些陈词滥调。必须强调的是，美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，甚至通过编造谎言等手段，肆意打压别国企业，手段层出不穷。在世界上搞经济胁迫、军事胁迫、人质胁迫等各种胁迫最多的国家，正是美国。胁迫的帽子扣不到中国头上。我们正告美方个别官员，在国际上搞小圈子、歪曲事实诬蔑中国，任何时候都不会成功。

路透社记者：据澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道，澳议员敦促澳政府外交抵制北京冬奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：中方多次强调，北京冬奥会是世界各国冬奥运动员的舞台，他们才是主角。中方坚信，在奥林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际体育事业的健康发展。

中方一贯坚决反对将任何体育运动政治化、违背奥林匹克宪章精神的言行，这只会损害各国运动员的利益。个别人企图外交抵制冬奥会，注定不会得逞。

《中国日报》记者：23日，荷兰议会二院就有关议员提交的关于要求荷政府不派代表出席北京2022年冬奥会的动议进行了投票。该动议因未过半数被否决。此前，荷外交大臣科纳彭在参加有关辩论时就明确表示，建议议会不要通过外交抵制北京冬奥会动议。中方对此有何评论？

赵立坚：国际体育界早已达成共识，将抵制称之为“奥林匹克运动中最不祥的幽灵”，都一致反对任何有违奥林匹克宪章精神的行为。众所周知，北京冬奥会是各国运动员超越自我、追求卓越的舞台，也是国际社会增进团结、加深友谊的盛会。将体育运动政治化，只会同所有冬奥运动员和冬季运动爱好者的热切期待相违背，只会损害各国运动员利益和国际奥林匹克事业。

一段时间以来，国际奥委会以及多国政要纷纷表达对北京冬奥会的祝福和支持。中方坚信，在奥林匹克精神的指引下，国际社会越来越多有识之士会支持北京冬奥会、反对将体育运动政治化。

中方将继续秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，同国际奥委会和各国一道，展现“更团结”的奥林匹克精神，为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

法新社记者：有关所罗门群岛发生骚乱的问题。据报道，所罗门群岛首都发生了游行示威，当地华人商铺遭袭。目前在所中国公民情况如何？中国政府是否会建议他们撤离？

赵立坚：中方高度关注所罗门群岛当前事态发展，支持所罗门群岛政府止暴制乱的努力。相信在索加瓦雷总理领导下，所政府能尽快恢复社会秩序和稳定。我们对一些中国公民和中资机构遇袭表示严重关切，已要求所政府采取一切必要措施保护在所中国公民和机构安全。

我还想强调的是，一个中国原则是国际关系基本准则。中所建交两年来，两国关系发展良好，双方在经济、贸易、基础设施、教育、卫生等领域交流合作取得了丰硕成果，给两国人民带来了实实在在的利益和福祉。任何破坏中所关系正常发展的图谋都是徒劳的。

湖北广播电视台记者：24日，美国务院不具名高官在电话吹风会上称，美国务院西半球事务助卿尼科尔斯率团访问洪都拉斯，向洪两名总统候选人说明洪与台湾关系重要性，称美国希洪都拉斯保持现状。美方并警告中美洲国家注意中方做法给该地区带来的风险。中方对此有何评论？

赵立坚：拉美人民应该警惕的，不是中方做法，而是美方长期以来将中美洲国家视为“后院”的霸权做派。美方有关举动公然违背一个中国原则，公然对他国内部事务指手画脚、粗暴干涉。难道这就是美方一直鼓吹的“以规则为基础的国际秩序”吗？难道这就是美方一直标榜的所谓“民主”吗？从美方所作所为看，美方所谓“以规则为基础的国际秩序”不过是恃强凌弱，所谓“民主”不过是拉一派打一派。

自1823年《门罗宣言》发表后，门罗主义的幽灵一直在拉美徘徊。美国对拉美渗透压迫无时不有、无处不在，军事干涉、政治颠覆、金钱收买，手段层出不穷，无所不用其极。这严重阻碍了拉美政治经济发展进程，给拉美人民带来了深重灾害。时至今日，美仍抱持200年前的旧梦，继续视拉美为势力范围和“后院”。美国这样的强权政治、霸道行径早已被拉美人民深恶痛绝，也注定会失败。

巴通社记者：据报道，中巴两国日前签署了一项经贸协议，将为巴基斯坦农产品打开中国市场。外交部对此有何评论？

赵立坚：11月23日，中巴两国代表正式签署《巴基斯坦洋葱输华检验检疫要求议定书》。这标志着巴基斯坦洋葱已获得中国市场准入。我曾在巴基斯坦工作、生活多年。巴基斯坦洋葱价廉物美，相信一定会受到中国老百姓的喜爱。

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，两国经贸联系紧密，中国已经连续7年成为巴基斯坦最大贸易伙伴。中方愿同巴方一道，不断深化贸易畅通、扩大贸易规模，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，让中巴合作成果更好惠及两国和两国人民。

彭博社记者：还是有关所罗门群岛的问题。据报道，澳大利亚将向所罗门群岛派遣警察以平息骚乱。中方有何评论？

赵立坚：这个问题你应该去问澳方。

路透社记者：美国对洪都拉斯总统选举中处于领先地位的两名候选人明确表示，美方希望洪都拉斯继续维持长期以来与台湾的外交关系，中方对此有何评论？

赵立坚：我刚刚已就有关问题表明了中方立场。美方有关举动公然违背一个中国原则，对他国内部事务指手画脚、粗暴干涉。美方这种强权政治、霸道行径注定不得人心。

凤凰卫视记者：第一个问题，据报道，在发表有关涉及中国共产党的不当言论后，摩根大通集团首席执行官已发布声明表示后悔，称自己不该说这样的话。发言人对此有何评论？第二个问题，日本自民党外交部会长佐藤正久称，在欧美国家讨论是否外交抵制北京冬奥会之际，日外相林芳正如访华将对外释放错误信息，应慎重对待。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我注意到有关报道，也注意到有关人士表示了诚恳反省。我想这是一种应有的正确态度，希望有关媒体不要再借题发挥和炒作。

关于第二个问题，日方个别人将北京冬奥会与双边政治议题挂钩，其实质就是将体育政治化，亵渎奥林匹克精神。中方对此坚决反对。中日双方在相互支持对方举办奥运会上有重要共识。中方已经全力支持日方举办东京奥运会。日方应有基本的信义。

(责编：王禹蘅、刘慧)