人民网河内11月25日电 （记者杨晔）11月25日，中国驻越南大使馆、中国人民大学重阳金融研究院与越南社会科学翰林院中国研究院共同举办“共产党领导与国家治理:中越两国的经验”视频研讨会。中国驻越南大使熊波、中国人民大学副校长刘元春，越共中央委员、越南社会科学翰林院院长裴日光等出席会议并致辞。

熊波宣介了中共十九届六中全会的重大意义和丰富内涵，阐释中共十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，着重指出“两个确立”对新时代中国党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

熊波表示，坚持把马克思主义基本原理同本国具体实际相结合，开辟符合本国国情的革命道路，建设具有本国特色的社会主义，是中越两党在近百年友好交往史中共同创造的宝贵历史经验，共同维护两国社会主义革命和建设伟大成果是两党两国关系持续健康稳定发展的根本保障。中越向世界展示了马克思主义的强大生命力，展现了社会主义制度的强大生机活力，深刻影响了世界历史进程。

熊波指出，当前中国正在朝着第二个百年奋斗目标迈进，越南也在向着越共十三大确定的面向建党建国两个百年奋斗目标前进，面临的历史机遇和风险挑战前所未有。如何将社会主义制度优势更好地转化为治理效能，推进国家治理体系和治理能力现代化，是摆在中越两党面前的重要课题。双方要认真贯彻落实两党最高领导人重要共识，从共同推动社会主义事业兴旺发展的高度，深入开展治党治国经验交流互鉴，努力深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，共同推动两国社会主义事业取得更大成就。

刘元春表示，越南和中国都是共产党领导的社会主义国家，政治制度相同，发展道路相近。面对严峻的国际形势和复杂的国内建设任务，双方要加强经验学理总结，拿出符合马克思主义基本原理、符合当代社会现实的理论和实践方案，指导各自社会主义事业建设。要加强用理论指导实践，制定经得起历史和人民检验的方针政策与行动方案，推动国家建设发展。要加强学术合作交流，加深对马克思主义基础理论的理解和各自国家制度实践的了解，共同探讨可行的社会主义事业建设方案。

裴日光热烈祝贺中共十九届六中全会胜利召开。他指出，面对疫情防控、疫后经济复苏等新问题新挑战，双方要坚持党的领导，共同探索完善国家治理体系、提升治理能力的有效举措。越方愿同中方共同落实两党最高领导人关于加强治党治国经验交流的重要共识，开展深入研讨，为推进越中社会主义事业提供智力支持。

党史学习教育中央宣讲团成员、中共中央党校原副校长李君如作主旨演讲，聚焦《以史为鉴、开创未来的政治宣言和行动指南》主题，理论联系实际、历史与现实相结合，采用大量鲜活史实、翔实数据和对比分析，围绕深刻认识十九届六中全会通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》的重大意义，决议主要内容和中国共产党百年奋斗的历史成就、历史意义、历史经验，中国特色社会主义在二十一世纪的根本走向，以新时代赶考精神贯彻落实历史决议等四个方面，对十九届六中全会精神作了全面宣讲、深入阐释和系统解读。

与会越方学者表示，报告主题鲜明、全面深刻，使越方对全会的重大意义和主要精神有了更加全面的认识，对中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验有了更加深刻的理解，对习近平新时代中国特色社会主义思想有了更加准确的把握。同为共产党人，越方为新时代中国特色社会主义取得的重大成就深感欣慰和振奋，热切期待学习借鉴中国共产党成功经验，共同推动社会主义事业行稳致远。

双方与会专家学者围绕两国社会主义建设历程、两党友好交往、新时期坚持和加强党的领导、推进国家治理体系和治理能力现代化、深化治党治国经验交流等进行了深入研讨。来自中共中央党校、中国人民大学、中国社会科学院、北京师范大学、中国国际问题研究院、福建华侨大学以及越共中央理论委员会、越南胡志明国家政治学院（越共中央党校）、越南社科院、越南国际关系研究中心等两国权威智库百余名专家学者出席研讨会。

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