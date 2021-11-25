雅万高铁箱梁架设顺利通过全线唯一一处钢桁梁桥。中国中铁印尼雅万高铁项目部供图

人民网雅加达11月25日电 （记者徐伟）11月25日，印度尼西亚雅万高铁箱梁架设顺利、安全通过全线唯一一处钢桁梁桥，标志着项目全线箱梁架设又一实质性高风险重难点工程顺利完成，为雅万高铁实现如期通车打下坚实基础。

此次箱梁架设由中国中铁印尼雅万高铁（中铁四局）项目部负责实施。该钢桁梁桥长84米，位于万隆至雅加达方向DIK114特大桥上，上跨车流量密集的高速公路。为确保施工顺利开展，中铁四局技术人员多次实地测量钢桁梁桥各项尺寸，制定运梁车驮运架桥机通过专项方案和箱梁架设施工方案。

此次箱梁架设为雅万高铁首次千吨级超重型运架设备通过大跨度钢桁梁特殊结构桥，为印尼高铁建设积累了宝贵的实践经验，吸引了来自包括印尼国家公共工程部、印尼建设安全委员会雅万高铁特别工作组、印尼高速公路公司、中印尼高铁合资公司等数十名中印尼技术专家和工程师现场观摩交流。

据了解，项目参建中企始终秉持共商、共建、共享的原则，重视高铁技术交流与分享，尊重印尼规则与规范，注重属地化建设，努力克服新冠肺炎疫情不利影响并通过“中国导师带印尼徒弟”的理论加实践模式，始终坚持安全、优质、高效施工，全力推进项目高标准建设。

雅万高铁项目是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，也是“一带一路”倡议的标志性工程和印尼国家战略项目。项目全长142公里，最高设计时速350公里。建成通车后，雅加达至万隆的列车运行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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