人民网曼谷11月25日电 （记者孙广勇）11月24日，泰国孔敬大学孔子学院迎来成立十五周年纪念日，联合办学的西南大学与孔敬大学举行了庆祝仪式。

中国国际中文教育基金会副理事长、秘书长赵灵山为孔敬孔院十五周年庆录制了祝贺视频，并代表中国国际中文教育基金会向孔敬大学、西南大学表示热烈祝贺，向长期以来为泰国孔敬孔院的发展和建设做出贡献的朋友表示感谢。

赵灵山赞扬了孔敬孔院过去十五年来的办学成绩。他指出，“立足大学，服务社区”是孔敬孔院十五年来一以贯之的办学宗旨。在孔敬大学和西南大学的精诚合作，以及社会各界的支持之下，孔敬孔院办学成果显著，社会效益非常好。作为泰国示范孔子学院之一，孔敬孔院积极适应当地需求，开拓创新，得到当地政府和社区的高度评价。

赵灵山指出，新冠肺炎疫情期间孔敬孔院坚持“停课不停教，停课不停学”，为泰国东北地区各级学校提供教学服务，学员数量稳中有升。孔敬孔院积极发展“中文+铁路”的特色课程，从2016年开始连续举办了5期中泰高铁汉语培训班。孔敬孔院还联合当地政府机构为泰国多所大中小学，特别是孔敬府乡村学校开设本土中文教师培训课程，为当地本土教师培训，对当地的队伍建设作出重要贡献。

赵灵山表示，相信在中泰双方的通力合作下，孔敬孔院在下一个十五年里，一定会继续保持特色，发挥优势，再上层楼。同时，协同泰国孔子学院发展联盟的各成员单位，为助力泰国民众学好汉语，促进中泰人民交流，增进中泰两国人民的友谊作出贡献。中国国际中文教育基金会愿与中泰各界朋友一道凝心聚力，集资集智，更好地支持孔子学院和国际中文教育事业的发展。

孔敬大学、西南大学两校领导表示，孔敬孔院十五年办学之路是国际中文教育事业发展的最佳见证，孔敬孔院未来将继续为国际中文教育、为中泰人文交流努力探索，争取走出更具特色化的孔子学院发展道路。

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