人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部驻港公署：英方妄议香港事务，纯属胡搅蛮缠！

2021年11月25日18:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社香港11月25日电 针对英国外交发展部更新所谓人权和民主报告，对包括中国在内31个国家的人权状况说三道四，并对香港事务指手画脚，粗暴干涉中国内政，外交部驻港特派员公署发言人25日表示强烈不满和坚决反对，敦促英方反躬自省，收起“教师爷”般的惺惺作态。

　　发言人表示，随着香港国安法的制定和特区选举制度的完善，香港社会重归秩序和稳定，市民重拾安宁和自由，香港迎来良政善治新篇章。英方罔顾香港形势趋稳向好、民心思安的事实，肆意污蔑抹黑特区政府依法施政，假借《中英联合声明》妄议香港人权和民主。我们已多次正告英方，随着香港回归及各项后续工作的完成，《中英联合声明》中与英方有关的条款均已履行完毕。英方对回归后的香港无主权、无治权，也无监督权。英方屡屡把《中英联合声明》挂在嘴边妄议香港事务，纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠！

　　发言人指出，英国自身在人权问题上劣迹斑斑，应该拿面镜子好好照一照。其民众生命权和健康权受到漠视，少数族裔生活状况恶化，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再创新高，英军更在阿富汗、伊拉克战争期间虐待伤害当地无辜平民，暴行累累。试问英国有何颜面以“教师爷”姿态对他国事务妄加评判，又有何资格督促他国履行英方自认为的国际义务？

　　发言人表示，英方打着人权、民主旗号抹黑香港形象、扰乱香港法治、唱衰香港发展的卑劣行径不得人心。我们敦促英方立即停止干预香港事务、干涉中国内政，奉劝英方反躬自省，认真检视自身在人权方面的斑斑劣迹，停止信口雌黄的荒唐谎言，停止欺世盗名的拙劣表演！

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部