新华社香港11月25日电 针对英国外交发展部更新所谓人权和民主报告，对包括中国在内31个国家的人权状况说三道四，并对香港事务指手画脚，粗暴干涉中国内政，外交部驻港特派员公署发言人25日表示强烈不满和坚决反对，敦促英方反躬自省，收起“教师爷”般的惺惺作态。

发言人表示，随着香港国安法的制定和特区选举制度的完善，香港社会重归秩序和稳定，市民重拾安宁和自由，香港迎来良政善治新篇章。英方罔顾香港形势趋稳向好、民心思安的事实，肆意污蔑抹黑特区政府依法施政，假借《中英联合声明》妄议香港人权和民主。我们已多次正告英方，随着香港回归及各项后续工作的完成，《中英联合声明》中与英方有关的条款均已履行完毕。英方对回归后的香港无主权、无治权，也无监督权。英方屡屡把《中英联合声明》挂在嘴边妄议香港事务，纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠！

发言人指出，英国自身在人权问题上劣迹斑斑，应该拿面镜子好好照一照。其民众生命权和健康权受到漠视，少数族裔生活状况恶化，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再创新高，英军更在阿富汗、伊拉克战争期间虐待伤害当地无辜平民，暴行累累。试问英国有何颜面以“教师爷”姿态对他国事务妄加评判，又有何资格督促他国履行英方自认为的国际义务？

发言人表示，英方打着人权、民主旗号抹黑香港形象、扰乱香港法治、唱衰香港发展的卑劣行径不得人心。我们敦促英方立即停止干预香港事务、干涉中国内政，奉劝英方反躬自省，认真检视自身在人权方面的斑斑劣迹，停止信口雌黄的荒唐谎言，停止欺世盗名的拙劣表演！

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