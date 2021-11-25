新华社加德满都11月25日电（记者易爱军 周盛平）中国驻尼泊尔大使馆24日向5所尼泊尔学校捐赠中国图书，帮助其设立“熊猫书角”。

中国驻尼泊尔大使侯艳琪通过视频在图书交接仪式上致辞说，“熊猫书角”已成为中国驻尼使馆支持尼教育和青少年发展的品牌项目之一，自2018年启动以来共举办三期，总计向尼15所学校捐赠近15000本图书和一些书架，不仅丰富了同学们的精神生活，更为近万名学生提供了一个认识中国、了解中国的窗口，受到老师和同学们热烈欢迎和广泛好评。

侯艳琪说，在此次捐赠的书籍中，既有很多包含中国经典历史故事和中华优秀传统文化的内容，也有对现代中国发展成就的介绍，相信这批书籍将帮助同学们更好了解中国五千年历史文化和中国共产党的百年奋斗历程，读懂中国故事和中国共产党故事。

尼泊尔教育和科技部长德文德拉·保德尔在现场致辞中表示，希望中国政府在教育领域向尼泊尔提供更多支持，帮助尼提高教育质量。

一位中文名叫井田的尼泊尔学生自三年级开始就在学校孔子课堂学习中文。他非常喜欢中文课，参加了很多比赛并取得了优异成绩。他在捐赠现场发言说，这些比赛给他和其他孩子了解中国、提高中文水平提供了机会。

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