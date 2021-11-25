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中国向牙买加援助一批新冠疫苗

2021年11月25日18:35 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城11月24日电 金斯敦消息：首批中国政府援助牙买加政府的新冠疫苗交接仪式24日在牙买加首都金斯敦举行。中国驻牙买加大使田琦与牙买加总理霍尔尼斯出席仪式。

　　霍尔尼斯在致辞时衷心感谢中国为牙方抗疫斗争提供的宝贵支持和援助。他表示，中方捐赠疫苗成功抵达是牙中长期、强劲、持续合作的结果，充分体现两国自1972年建交以来形成的充满活力的伙伴关系。中方捐赠疫苗将有助于应对疫情，推动经济社会发展。牙方将学习、借鉴中国经验，继续大力开展疫苗接种工作，持续深化牙中战略伙伴关系。

　　田琦在致辞中表示，11月21日，中牙迎来建交49周年纪念日。中国援助疫苗此时抵牙，充分体现中国政府和人民对牙抗疫斗争的支持，是双方深厚友谊和牢固战略伙伴关系的又一例证。新冠疫情暴发以来，中牙两国团结互助，共同抗疫，推动经济复苏。中国疫苗将有力支持牙疫苗接种计划，促进牙买加人民的健康安全。中方将继续坚定支持牙方抗疫工作，分享中国有效控制疫情并迅速恢复正常经济社会秩序的经验与技术。

　　牙买加位于加勒比海西北部，面积约１０９９１平方公里，人口约２９０万。据牙买加卫生部24日公布的数据，截至23日该国共有新冠肺炎确诊病例90905例，死亡病例2365例。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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