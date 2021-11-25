新华社柏林11月24日电（国际观察）“红绿灯”联合组阁谈妥 德国新政府呼之欲出

新华社记者顾梓峄

德国社会民主党（社民党）、绿党和自由民主党（自民党）24日就联合组阁协议达成一致。这意味着新一届德国政府将很快诞生，三党中占主导地位的社民党总理候选人、现任副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨可望接替现任总理默克尔，成为新一任德国总理。

分析人士认为，三党此前分歧较多，组阁协议的达成是相互妥协的结果。该协议为德国新政府在环保、社会福利、财政、抗击疫情等方面定下了诸多任务，新政府如何有效弥合内部分歧完成这些任务，将考验各方智慧。

组阁协议达成

社民党、绿党、自民党的代表色分别为红色、绿色、黄色，因此这一组合被德国媒体称为“红绿灯”组合。在当天的联合新闻发布会上，“红绿灯”组合领导人着重强调“团结”“进步”“改变”，对新政府未来运行均表现出信心。

朔尔茨表示，这是第一次在联邦层面出现“红黄绿”的组合，是“让国家变得更好的共同意愿将我们团结在一起”。绿党联席主席罗伯特·哈贝克称，这份近180页的联合组阁协议是一份显示“勇气和信心的文件”，德国未来将是一个“行动的社会”。

在此前的谈判中，三党不仅在气候、税收、财政等政策上存在分歧，而且在财政部长等内阁职位的分配上发生争执，一度传出谈判可能失败的消息。据媒体报道，三党已确定由自民党主席克里斯蒂安·林德纳出任新政府财政部长，绿党联席主席安娜莱娜·贝尔伯克和哈贝克则分别担任外交部长以及主管经济和气候事务的部长。据称，这一人事安排是三党达成的一个关键性妥协。

林德纳表示，尽管自民党在联邦层面很久未和社民党联合执政，和绿党从未联合执政，且三党在组阁谈判期间有各自主张，但在“跨越和改变现状”这一点上有共识。新政府执政伙伴将努力实现政策互补，带领国家向前走，朔尔茨会是一个很好的联邦总理。

据德国媒体报道，组阁协议还须经社民党和自民党党代会批准，而绿党也将把该协议提交党内投票。三党目前也尚未正式宣布各自内阁部长人选，但表示将在近期党内就组阁协议进行表决时宣布。不过德国媒体普遍认为，三党联合执政大局已定。

执政面临考验

根据当天联合新闻发布会介绍，此次达成的组阁协议内容涵盖能源转型、减少财政债务、加强住房市场改革、难民事务等。

由于绿党的重视，环保相关政策在组阁协议中得到大幅加强。三党计划在“理想情况下”将淘汰煤电的期限从2038年提前至2030年，并将为此加大对风电和太阳能发电设施的投资力度。同时，三党计划到2030年将可再生能源发电比例从当前设定的65%提高到80%，并加大资金支持力度。三党还将继续完善气候保护法，并将在新政府中引入“气候检查”机制，即政府各部门在审查法律草案时都把对气候的影响和是否符合气候目标纳入考量。

社会福利方面，三党计划将法定最低工资提高至每小时12欧元，而这也正是社民党此前的承诺。三党还计划在新政府成立后每年建造40万套住房，同时继续限制房租上涨。另外，改善公共基础设施，加快网络速度，提升卫生福利能力等也将是新政府的工作重点。

财政方面，新政府将从2023年起继续坚持以往的“减少债务”政策，不过因当前德国新冠疫情严重，2022年可以暂不坚持减债原则。

朔尔茨在新闻发布会上特别表达了对德国当前疫情形势的担忧，并提出了一系列应对措施，其中包括成立常设危机应对小组，持续评估疫情发展形势和疫情管控措施有效性。朔尔茨说，考虑到医护人员因新冠疫情承受极大工作压力，新政府将对他们给予补贴，目前各方已达成一致，将为此拨付10亿欧元专款。

分析人士认为，鉴于此前的组阁谈判过程中“红绿灯”组合内部出现不少分歧，新政府上台后，如何有效弥合内部分歧，实现上述政策目标，带领国家实现“全面革新”，将考验各方政治智慧。

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