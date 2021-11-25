新华社巴西利亚11月25日电（记者卞卓丹）中国驻巴西大使杨万明日前在线上举行的中国-巴西生物技术、农业和可持续发展论坛上致辞时表示，农业作为同绿色低碳发展关联最紧密的行业之一，将助推中巴双边务实合作朝高效安全、资源节约、环境友好的方向升级，携手实现可持续发展。

杨万明表示，中巴均为农业大国，双边农业合作高度互补互利，是两国合作中最扎实、最有活力的领域之一，如何以新技术、新理念赋能新时期中巴合作，是值得深入探讨的重要议题。他从种质开发、低碳农业、绿色金融、智慧农业等领域出发，分析了中巴双方生物技术、农业与可持续发展合作的前景。

巴西农业部副部长费尔南多·卡马戈表示，在生物技术、农业与可持续发展方面，巴中双方的观点非常一致；中国合作伙伴对巴西日益全球化、具有可持续发展和创新能力的农业企业寄予厚望，双方应加强农业领域协同合作。

中国农业科学院院长吴孔明、中国种子协会副会长马淑萍，以及来自巴西农业部、巴西农业研究公司、巴西国家生物安全技术委员会的官员和专家学者就农业生物技术与环境、社会和经济可持续性收益，农业生物技术合作双边议程的路径等进行了专题研讨。

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