新华社华盛顿11月25日电 （国际观察）感恩节之际，美国迎来“艰难一周”

新华社记者

美国人25日迎来传统节日感恩节，这标志圣诞购物季的正式开始，也意味着数以千万计的美国人将外出旅行，回家与亲人团聚。这也是新冠疫情冲击下，美国迎来的第二个感恩节。面对疫情反弹、经济增长乏力、涨价潮等难题，很多美国人在忧虑中度过节日的这一周。

海报：王妍清

疫情阴霾挥之不去

感恩节这一周，全美疫情数据触目惊心，疫情失控风险增加。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，截至11月21日，美国今年新冠死亡病例累计达385657例，超过去年全年。

今年感恩节期间，美国人出行规模预计恢复到疫情前水平，仅乘机旅行人数就将达2000万。叠加聚会活动增加，这个感恩节正引发疫情反弹加剧的担忧。

最新一周，全美平均日增新冠确诊病例92800例，环比增加18%，住院率增加6%。密歇根、明尼苏达和威斯康星等州医院处于或接近危机运营边缘。“突破感染”病例也越来越多，密歇根州近期大约四分之一的住院患者和死亡患者都接种过新冠疫苗。

更令人担心的是，尽管新冠疫苗充足，部分民众仍不愿接种，打疫苗、戴口罩等防疫措施已被严重政治化。联邦政府针对大企业雇主的新冠疫苗强制令遭遇地方阻力，本月上旬被一家上诉法院叫停。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、拜登总统首席医疗顾问安东尼·福奇感慨，只因建议人们接种疫苗，公共卫生官员及其家人就受到骚扰和威胁，“这是一个什么样的社会？”

海报：王妍清

通胀催生最贵感恩节

感恩节这一周，各领域通货膨胀加剧，商品供应不足。

有媒体将今年感恩节称作“史上最贵感恩节”。美国农会联合会年度调查显示，今年一份感恩节火鸡大餐的平均成本为53.31美元，比去年高出14%，为这项调查开展近40年来的最高水平。

部分消费者则连火鸡都买不到。超市经营者蒂姆·福思表示，供应链问题导致火鸡、蔓越莓、冷冻馅饼等传统感恩节商品出现短缺。“我在这个行业工作了40多年，从未见过像过去18个月那样困难的供应状况。”

一些经济学家表示，今年感恩节受供应链冲击尤为严重。美国经历史无前例的港口拥堵和卡车司机短缺，日用消费品价格普涨，部分地方甚至出现无货可卖的局面。

美国劳工部数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨6.2%，是1990年11月以来最大同比涨幅。食品和能源价格上涨是推动当月CPI上涨的主因，其中，能源价格同比上涨30%，汽油价格同比涨幅更达49.6%。

面对巨大通胀压力，总统拜登感恩节前夕罕见宣布将从战略石油储备中释放5000万桶原油。然而，市场对美国此举的抑制效果存疑虑，国际油价不跌反涨。

信心不振痛苦加剧

感恩节这一周，消费者信心不振，幸福感创新低。

美国劳工部数据显示，美国最新失业率较去年感恩节前有所改善。然而，就业者实际工资下降，民众仍然感到“不幸福”。

今年37岁的软件工程师罗伯特·莫兰告诉记者，自己虽没有被纳入失业数据，但已被公司转为非全职员工，不仅收入降低，连原先的医疗保险、带薪休假都没了。生活压力之下根本不敢多花钱。

美国在线贷款平台贷款树公司调查显示，超过10%的受访消费者尚未还清去年感恩节假期的贷款。

密歇根大学最新公布的11月消费者信心指数跌至十年来新低。以失业率和通胀率相加、用来衡量美国民众对经济满意度的“痛苦指数”达到10.8%，创下除疫情封锁期间极值以外的十年来最高水平。

用美国经济学家丹尼尔·拉卡列的话说，美国经济的所谓“复苏”只是把失业率换成了通胀。就业数据虽有改善，民众却又疲于应付其他生计之苦。

收入下降、债务增加、贫富分化，美国民众在假期中面临的困境，也成为美国经济社会在通胀加剧、供应链干扰、疫情抬头背景下艰难恢复的注脚。（参与记者：杨士龙、许缘、高攀、熊茂伶、檀易晓、谢锷、张墨成、徐超、宿亮）

(责编：王禹蘅、杨牧)