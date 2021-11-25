新华社波哥大11月24日电（记者高春雨）正在哥伦比亚访问的联合国秘书长古特雷斯24日表示，包括哥政府在内的各方有义务推进落实哥政府与前武装组织“哥伦比亚革命武装力量”（简称“哥武”）签署的和平协议，这一协议对国际社会具有启发意义。

当天在哥伦比亚首都波哥大举行的和平协议签署5周年纪念仪式上，古特雷斯表示，在经历了50多年冲突后，各方要确保和平进程成功落实，哥向世界传递了“是时候在和平问题上投入精力的明确信息”。

古特雷斯也指出哥落实和平协议过程中面临的风险，如现有武装组织参与贩毒、使用暴力，针对妇女、儿童和土著部落实施的暴力行为等。

哥伦比亚总统杜克、前总统桑托斯、“大众革命替代力量”党主席隆多尼奥等出席活动并致辞。

杜克与古特雷斯随后举行会晤。杜克表示，哥政府正在努力与境内仍从事非法活动、危害人民安全的武装组织作斗争。

“哥武”成立于1964年，曾是哥伦比亚境内规模最大、组织最严密的反政府武装，在半个世纪里与政府军冲突不断，造成20多万人死亡、数百万人流离失所。经过多轮和谈，哥政府和“哥武”于2016年达成最终和平协议。2017年9月，“哥武”正式宣布弃武从政，成立政党“大众革命替代力量”。

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