新华社华沙11月24日电（记者张章）波兰宪法法院24日裁决，欧洲人权法院无权评判波兰宪法法院法官任命程序的合法性。分析人士表示，这一裁决将进一步激化波兰和欧盟关于波兰法制问题的矛盾。

波兰宪法法院当天的判决说，欧洲人权法院引用《欧洲人权公约》来评判波兰宪法法院法官任命程序合法性的做法不符合波兰宪法，波兰宪法法院不是《欧洲人权公约》管辖下的法院。

波兰宪法法院院长普谢文布斯卡说，用《欧洲人权公约》第六章将波兰宪法法院认定为一般法院不符合波兰宪法，欧洲人权法院无权引用此条款来评判波兰宪法法院法官任命程序的合法性。

对此，欧洲委员会秘书长布里奇24日表示，波兰宪法法院当天的裁决“史无前例”，引发严重关切，欧洲委员会将谨慎评估判决的理由和引发的效果。

波兰宪法法院2017年驳回了波兰一家企业向政府要求索赔的上诉。这家企业于是向欧洲人权法院上诉，欧洲人权法院今年5月引用《欧洲人权公约》第六章裁决，认为该企业被剥夺了接受“依法设立的法院”审理的权利，因为负责审理该案件的一名法官是波兰政府不合程序任命的。11月8日，欧洲人权法院在另一个案件中引用同一条款，做出了不利于波兰最高法院的裁决。

波兰政府一系列具有争议的司法改革此前已招致欧盟不满，欧洲法院多次就相关问题做出裁决。今年7月，欧洲法院裁决，要求波兰暂停去年设立的一个专门针对法官的纪律审查机构，但波兰政府拒绝执行，并将这一问题诉诸本国宪法法院。波兰宪法法院随后裁决称，欧洲法院干涉波兰司法改革违背波兰宪法，波兰国内法律对欧盟法律具有优先权。11月16日，欧洲法院做出裁决，认为波兰司法部长可以调任法官到更高一级法院并有权无需理由随时终止调令的办法违反欧盟法律。波兰方面称，这一裁决是“破坏波兰司法系统的又一次尝试”。

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