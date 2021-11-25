新华社万象11月25日电 专访：中老铁路项目体现了中老命运共同体精神——访中国驻老挝大使姜再冬

新华社记者章建华

“中老铁路既是联通之路，也是友谊之路，项目合作体现了中老命运共同体精神。”中国驻老挝大使姜再冬日前在万象接受新华社记者专访时如是说。

谈及中老铁路项目合作的特点和启示，姜再冬认为中老铁路是双方在高层引领下真诚合作、追求卓越的项目，双方要致力于通过加强互利合作，不断丰富中老命运共同体内涵。

中老铁路工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。姜再冬表示，这是“一带一路”倡议同老挝“陆锁国变陆联国”战略对接取得的重大成果。作为中老友谊的标志性项目，这条铁路寄托着两国人民对美好生活的向往，展现了中老双方团结合作的力量。项目建设过程中许多人物和事件都可圈可点。

姜再冬说，中老铁路建设始终得到双方高层有力指导和推动。在双方高层战略指引下，两国各有关部门和地方密切配合、特事特办，开通人员“快捷通道”和货物“绿色通道”，确保项目建设在疫情下顺利推进。

提到中老铁路的建设，姜再冬表示，中老铁路所经过的地质地形复杂，仅老挝段正线桥隧比就超过62%。广大建设者克服自然条件限制，高标准建设、高质量建成，确保工程质量优于同类铁路，不仅为早日通车也为长远运营打下坚实基础。

姜再冬表示，中老铁路既是中老合作的重点项目，也是地区路网的关键枢纽，对提升中老互利合作和地区互联互通都有重要意义。

姜再冬认为，双方企业要力争明年早些时候完成老泰铁路换装工程，并进而研究启动中老泰连接线建设，以便南下同马新铁路网联通、北上同中欧班列对接，真正实现翻山越岭、通江达海，把老挝的“陆锁”短板转化为“枢纽”优势，双方还要加快铁路沿线综合开发，为老挝经济恢复和中老务实合作注入动力，同时加大服务民生力度，在后续运营和开发过程中，双方要继续为普通民众带来更多看得见、摸得着的利益，以实际行动体现中老命运共同体精神。

对于同老挝的合作，姜再冬表示，“我们不仅同老方建设老挝第一条现代化铁路，还已建成第一条高速公路，推动老挝实现‘陆锁国变陆联国’战略；我们愿同老方合作建设和运营好第一家现代化炼油厂，改写老挝成品油全部依赖进口的历史；老挝是‘东南亚蓄电池’，我们愿同老方积极商谈合作建设主干电网，把‘蓄电池’变成‘聚宝盆’；我们愿同老方全力推进肉牛输华合作，把老挝的自然资源优势转化为发展致富优势。”

“我们愿同老方不懈努力，推动中老命运共同体建设落地生根、开花结果，为两国人民带来更多实实在在的利益。”姜再冬说。

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