新华社北京11月25日电 题：美国“以芯遏华”图谋损人不利己

新华社记者

迫于美国商务部压力，三星电子、SK海力士、台积电等几十家全球半导体供应链主要企业在11月8日前向其提供涉及产能、销售、客户信息等的供应链数据。美国“强索”全球半导体核心数据，再度暴露打造以其为主导的全球半导体供应链、进而“以芯遏华”图谋。

以应对危机为名，行制造危机之实。美国此举美其名曰“了解和量化供应瓶颈”以应对今年以来的全球芯片短缺危机，实则奉行“美国优先”，为一己私利大搞“芯片霸权”，不惜破坏全球半导体供应链稳定。

美方声称企业提交数据全凭自愿，但美国商务部长吉娜·雷蒙多接受媒体采访时却发出警告，如果各家企业不作出回应，美方可能会动用《国防生产法》和其他工具迫使它们交出数据信息。这正是美国泛化国家安全概念，动用国家力量对别国高科技企业无理打压和胁迫的一贯伎俩。

美国商务部网站信息显示，此次美国向企业索要的信息包括过去三年企业订单出货情况、库存情况、交货时间、每种产品的主要客户信息等，涉及内容非常详细。此举无异于将全球半导体企业的商业机密置于美国政府的“显微镜”下，有助于美国摸清半导体行业底牌，掌握供应链全貌。

之江实验室智能芯片与器件研究中心副主任玉虓指出，目前美国在半导体制造领域的国际市场份额已下降至12%，美国此举真正目的是企图通过半导体产业链回流美国，实现其对高科技领域的绝对控制。此外，部分关键商业机密数据，很可能会被提供给美国本土相关企业，暗助其在全球竞争中取得领先地位。

美国向有关企业开出的各类数据清单中还包括大量中国企业订单数据以及韩国、日本等企业在中国的代工厂产能。芯片订单量是评估科技企业发展势头的重要指标，美国企图凭此窥探中国半导体行业关键信息的图谋暴露无遗。不排除美国进一步凭借其掌握的核心商业数据，对全球芯片产能强行“二次分配”，构建半导体“排华供应链”的可能性。

美国巧取豪夺的行径引得全球半导体行业人心惶惶。韩国产业通商资源部日前表示，美国商务部要求企业提交的数据范围广且包括商业机密，韩国对此非常担忧。韩媒《今日财经网站》指出，如果美国不仅仅是为了解决半导体问题，而是有更大野心，那么半导体短缺状况有所好转后，美国依然会提出无理要求。

美方以一国强权强夺商业机密，他国半导体企业对美国的“司马昭之心”了然于心，由此产生的分歧和矛盾势必阻碍未来技术和商业合作。美国国内有批评声音认为，这可能引发其他国家“以其人之道，还治其人之身”。彭博社近日援引美国信息技术工业委员会的话报道，美国此举向全球半导体产业利益攸关方释放“令人担忧的信号”，可能引发别国政府效仿，在理由不充分的情况下强迫企业共享类似数据。

在全球半导体短缺日益严重的当下，美国以行政手段扰乱国际供应链，无疑是在“缺芯”寒冬下给全球半导体行业又浇上一盆冰水，阻碍国际合作，损害互利互信，也无益于美国半导体行业的健康发展。

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