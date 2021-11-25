新华社伦敦11月24日电（记者许凤）中国驻英国大使馆发言人24日表示，英方无视基本事实，根据虚假不实信息继续对中国进行诬蔑抹黑，干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对。

近日，英国外交发展部更新了《人权和民主报告》，称新疆、西藏、香港存在严重人权问题，外国记者在中国受到骚扰。

发言人指出，当前新疆经济发展、社会稳定、民生改善、民族团结，中国政府治疆政策得到各族人民衷心拥护。西藏和平解放70年来，经济保持高速发展，人民生活不断改善，各族人民依法享有宗教信仰自由，各项权利都得到充分保障。随着香港国安法实施和“爱国者治港”原则得到切实落实，香港社会暴力乱局彻底扭转，广大香港民众合法权利和自由得到更好保障。

发言人强调，新疆、西藏、香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。

发言人说，中国始终致力于促进和保护本国人民的人权和基本自由，中国各族人民依法享有充分的人权和自由，中国的人权事业取得了巨大进步，这是任何不带偏见的人都承认的事实。

发言人表示，英方所谓外国记者在中国遭到骚扰根本是无稽之谈。中方始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道，将继续为他们的正常采访报道提供协助和便利，并保障他们的合法权益。

发言人说，在人权问题上，英国绝不是什么“优等生”，没有资格当“教师爷”。英国国内存在贫困人口增加、少数族裔状况恶化、种族歧视案件频发等人权问题，在阿富汗、伊拉克等多地留下的人权记录更不光彩。我们奉劝英方好好反省自身人权问题，停止对别国指手画脚，停止干涉别国内政。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)