11月24日，参加丹大孔院成立十周年庆典文艺演出的印尼大学生。丹大孔院供图

人民网雅加达11月25日电 （记者徐伟）印度尼西亚丹戎布拉大学孔子学院（下称丹大孔院）24日在西加里曼丹省首府坤甸举行成立十周年庆典。

丹戎布拉大学校长维科表示，丹大孔院历经十年发展，在中文教学、文化交流、汉语桥比赛等方面取得了可喜成绩。未来孔院的发展仍需各方继续支持，希望丹大孔院继续致力于培养年轻一代的印尼人民。

广西民族大学校长谢尚果表示，希望广西民族大学与丹戎布拉大学继续精诚合作，做好中文教学工作，加强交流，共促发展，为中印尼两国友好关系发展贡献力量。

中国国际中文教育基金会秘书长赵灵山表示，十年来，丹大孔院办学成果显著，社会效益良好。疫情期间，孔子学院坚持“停课不停教，停课不停学”服务当地、融入当地，并举办了中华才艺、中华经典诵读、教师微课等一系列比赛激发学员学习中文、了解中华文化的兴趣，也为当地本土中文教师提供发展交流的平台。

西加里曼丹省副省长助理哈里·阿贡表示，丹大孔院历经挑战，开拓合作，全力开展中文教学及文化推广，有利于为当地培养掌握外语技能的新时代人才。

来自丹戎布拉大学及丹大孔院各教学点的师生以多种形式表演了文艺节目，现场气氛热烈活泼。此外，现场嘉宾还为丹大孔院及所属教学点举办的唱歌、书法、演讲、电影述评、摄影等中文比赛颁奖。相关比赛不仅为中文学习者提供了展示自我的机会，还在当地学子心中播撒了中国文化的种子。

丹大孔院中方院长周桂告诉人民网记者，该院以此次活动为契机总结过去、展望未来，同时扩大了丹大孔院在当地的影响力，有利于增进中印尼两国人民的友谊。本次活动还给未来丹大孔院的中文教学和文化推广奠定坚实基础。

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