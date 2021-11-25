新华社巴黎11月25日电（记者徐永春）一艘偷渡船24日在法国北部港口城市加来附近海域沉没并造成27人死亡后，法国总统马克龙当天呼吁欧盟国家加强打击跨英吉利海峡的偷渡活动。

根据法国总统府24日晚发布的声明，马克龙表示，法国数月来一直与英国保持合作，共同打击非法偷渡活动，在法国北部海岸地区捣毁了44个偷渡组织，逮捕了1552人。“尽管如此，今年以来仍有约4.7万名非法移民试图偷渡到英国。”

马克龙呼吁欧洲边境管理局加强对欧盟外部边界的管控，要求欧盟召开紧急部长级会议商讨应对非法移民问题。他警告说，如果不做出更大努力，“类似的悲剧还将重演”。

据法国媒体24日援引警方消息报道，一艘偷渡船当天从法国北部港口城市敦刻尔克出发，试图穿越英吉利海峡前往英国途中在法国加来市附近海域沉没。法国商业调频电视台24日援引法国内政部消息说，沉船事件导致的死亡人数为27人，而非此前公布的31人，遇难者中包括5名妇女和1名儿童。

多年来，不少非法移民经法国北部偷渡前往英国。偷渡者往往躲藏在卡车或渡轮中，或搭乘小船穿越英吉利海峡进入英国。由于新冠疫情扰乱两国间跨海交通，以及英法加强打击利用卡车和渡轮偷渡的行为，利用小船偷渡的情况今年以来愈演愈烈。

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